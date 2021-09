Prva stanica na putu ka odbrani evropskog trona za odbojkaše je bila uspešna. U Krakovu su obavili zadatak za visoku ocenu i onda krenuli put Gdanjska. U tom gradu će igrati osminu finala sa Turskom (nedelja 20.30), a potom i evetualno četvrtfinale sa pobednikom meča Holandija – Portugalija. Najveća želja im je da rezervišu kartu za Katovice, gde su na programu završne borbe za medalju.

Do sada su Orlovi odigrali pet utakmica, ostvarili su četiri pobede protiv Belgije, Ukrajine, Portugalije i Grčke, a izgubili od svetskog prvaka Poljske – 3:2. Pred početak eliminacione faze primač servisa Marko Ivović je u razgovoru za Mozzart sport proanalizirao dosadašnji učinak i naredne rivale, a pričao je i o posebnom načinu motivisanju profesora Radivoja Radakovića, ambicijama, srpskom inatu...

„Kad se sve sumira, dobro je bilo u uvodnoj fazi. Mislim da je najvažnija ta utakmica sa Poljskom, koja nam je pokazala da smo na dobrom putu. Malo lošije izdanje je bilo protiv Grčke, ali samo zato što smo ušli u meč po sistemu – lako ćemo. Kada se protivnik ne poštuje dovoljno, onda dolazi kazna. To nije ništa novo u svetu sporta. Bitno je da smo dobili peti set i pobedili i pored takvog pristupa na početku. Sve u svemu, zadovoljni smo, celokupno je sve dobro izgledalo“, rekao je jedan od glavnih aduta Marko Ivović.

Osetili su Kovačevi momci na svojoj koži da nema izrazito lakih protivnika na Evropskom prvenstvu i da svaka na papiru slabija ekipa može favoritu da napravi problem.

„Muška odbojka je poslednjih godina izuzetno napredovala. Nema reprezentacije protiv koje ćeš samo izaći na teren i pobediti bez da se pomučiš. Vidimo Finsku, Grčku, Tursku... Portugalija je uzela set Poljacima i čak imala šansu da dođe do 2:2. Definitivno nema lako ćemo“.

Protiv narednog rivala Srbija je na papiru favorit, tu nema nikakve dileme. Ali, partije koje je Turska prikazala u grupi pozivaju na dodatni oprez.

„Za nas je ta reprezentacija potpuna nepoznanica. Možda ih bolje znaju igrači koji su sada tamo, ja sam davno igrao u Ankari. Svakako ih treba poštovati, jer ako mi budemo imali pravi pristup, onda ne bi trebalo da imamo problema“.





Samo malo je nedostajalo da već na startu eliminacija Srbija udari na Rusiju. Evropski šampion na olimpijskog vicešampiona. Međutim, Finska je slavila protiv Turske 3:2 i sprečila taj okršaj, bar za sada.

„Na papiru je sigurno dobro što smo ih zaobišli. Sreli smo ih baš kad smo stigli u Gdanjsk i oni isto kažu da je dobro što su oni zaobišli nas“, uz osmeh priča Ivović. „Nisu isti tim kao na Olimpijskim igrama, ipak je to mnogo drugačije bez dva korektora. Ali, to je Rusija. Uvek je opasna. Pa čak i u Tokiju se za njih nije očekivalo da će uraditi nešto veliko, pa su igrali finale“.

Selekcije Rusije, Poljske, Francuske i Slovenije su otišle u drugi deo žreba, a u našem se kao mogući protivnici nameću Holandija u četvrtfinalu, pa Italija u polufinalu.

„Svaka osoba koja prati odbojku, kada je videla kako izgleda kostur, mogla je da kaže da smo mi jednom nogu u polufinalu. To je ono što je opasno. Svim timovima koji ovde imaju šansu za medalju, da je neko dao da biraju protivnike, izabrali bi ovaj naš put. Posle Turske i Holandije, dolazi Italija, koja takođe može da se dobije. Sve to lepo izgleda... Mi ne smemo da se opustimo, jer neće biti dobro po nas. Ako želimo da budemo prvi, moramo sve da pobedimo. Najvažnija je naša igra, da mi budemo pravi u toj nokaut fazi. Odradili smo veoma dobre pripreme, imamo odlično uklopljen sastav, dobru klupu... Uvek neko može da uđe i unese svežinu“.

Kada su kretali na EP selektor Slobodan Kovač je rekao da će dodatan motiv za Srbiju biti to što mnogima nije na listi glavnih favorita, iako je evropski šampion.

„Nije prvi put da nas unapred otpišu. Uglavnom su mnoge ekipe ispred nas kad se priča pred početak takmičenja. Nije ništa strano, ali mi Srbi smo inadžije velike, pa onda to može da bude i dobro. Baš se sećam kad je jednom teniser Medvedev zahvalio publici što je toliko navijala protiv njega, jer mu je dala snagu da pobedi. Takav je slučaj i kod nas“.

Naša ekipa zna kako se osvajaju medalje, kako se pobeđuje na velikim takmičenjima...

„Jutros sam pročitao rečenicu koja kaže da malene vojske pobeđuju i velike samo ako su složne. Pokazalo se da mi kao tim možemo mnogo. Propustili smo Olimpijske igre, pa smo zbog toga bili u javnosti u drugom planu, ali ovde se protiv Poljske jasno videlo da možemo i sa najjačima“.

Iako su ovo takmičenje organizovale četiri zemlje (Poljska, Češka, Finska, Estonija), naš tim će sve vreme igrati u Poljskoj. Ta zemlja je bila srećna po Srbiju, jer su osvojene dve medalje na tom području – zlato u Svetskoj ligi 2016. i bronza na EP 2017. godine.

„Kod njih je odbojka ispraćena baš, tako da je nama prijatno da igramo ovde. Čak i po gradu dok šetamo ljudi nas pozdravljaju. Osećamo tu lepu energiju, mislim da niko ne zna kao Poljaci da naprave atmosferu na odbojkaškoj utakmici. Retko se takav ambijent viđa. Mi smo po temperamentu drugačiji nego drugi sportisti, emotivniji smo i onda nam prija kada je sve tako oko nas. Nadamo se da ćemo dočekati i kraj u Katovicama 19. septembra“.

Taj datum je više puta pomenuo profesor Radivoje Radaković u motivacionim govorima, koji su postali viralni. Kondicioni trener svakog dana pokušava igračima da usadi u glavu da veruju da će 19. septembra uzeti zlato koje im pripada.

„Njegovi govori nam mnogo znače. Sad su se pojavili na društvenim mrežama, ali isto to se dešavalo i na prethodnom Evropskom prvenstvu kada smo postali šampioni. Kombinuje u priči i neke istorijske momente sa sadašnjim. Obično se većina igrača naježi, a dešavalo se da neki i puste suzu. On to ume da radi i velika je sreća što ga imamo“, zaključio je Marko Ivović.