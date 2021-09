Metaloplastika za četiri minuta slomila Zvezdu

Novu rukometnu sezonu Metaloplastika je otvorila u velikom stilu. U utakmici 1. kola Arkus lige, Šapčani su na svom terenu savladali Crvenu zvezdu sa 30:23 (16:14).

Meč je bio izjednačen sve do sredine drugog poluvremena, a tome govori i samo dva gola razlike posle 30 minuta igre. U nastavku je Metaloplastika polako dodavala gas i za četiri minuta, do 42. do 46. je pobegla na četiri pogotka prednosti (24:20). Ispostavilo se da toliki zaostatak Zvezda nije mogla da stigne.

Veliki broj izgubljenih lopti imali su crveno-beli, kao i dosta propuštenih šansi, koje je zaustavljao sjajni golman šabačkog tima Darko Arsić. Upravo je on proglašen za igrača utakmice, pošto je imao 15 odbrana.

Najefikasniji u timu Metaloplastike bio je Savo Mešter sa devet golova, dok je najbolji u timu Zvezde bio Marko Krsmančić sa šest.