Jun je mesec odbojke. Svaka tri dana se smenjuje uzbuđenja na muškom i ženskom turniru u italijanskom Riminiju, gradu na obalama Jadranskom mora. Za razliku od odbojkaša Srbije koji se bore za mesto u polufinale, odbojkašice naše zemlje ne mogu do borbe za titulu. Nije se to ni očekivalo s obzirom na to da je Srbija na Apenine povela podmlađenu reprezentaciju bez najboljih igračica Tijane Bošković, Brankice Mihajlovć, Milene Rašić, Maje Ognjenović...

Bilans od četiri pobede i pet poraza je zadovoljavajući za izabranice trenera Aleksandra Vladisavljeva koji menja selektora Zorana Terzića. Kako se prvi deo takmičenja približava kraju naše odbojkašice padaju. Doživljena su tri poraza u prethodna četiri kola, a današnji rival (18.00) Kanada je iz kategorije onih selekcija koje mogu da se dobiju.

Srbija je sa prosekom godina od 21 najmlađa selekcija u Riminiju. Neke odbojkašice, kao što je najiskusnija Katarina Lazović mogli bi da dobije šansu i na Olimpijskim igrama u Tokiju krajem narednog meseca gde Srbije brani srebro od pre pet godina u Rio de Žaneiru.

18.00: (2,65) Kanada – Srbija (1,42)

Kanađanke su sakupile dve pobede, imaju sedam bodova. Kao i Srbija i selekcija iz Severne Amerike je u padu, vezala je tri poraza, a u prethodna dva kola protiv Holandije i Japana nije osvojen ni set. Kanada debituje ove godine u Ligi nacija.

Amerikanke, koje brane pehar u ovom takmičenju pod pokroviteljstvom FIVB-a, najviše su pokazale u dosadašnjem toku turnira. Ne treba to da čudi jer je selektor Kirč Kiralji poveo najjači tim sa zvezdama Kimberli Hil, Džordan Tompson, Džordan Larson, Mišel Barč Hekli... Sjedinjene Ameike Države imaju svih devet pobeda, maksimalnih 27 bodova, a izgubile su samo dva seta.

13.00: (2,41) Japan – Turska (1,50)

Turska, Japan, Brazil i Holandija se bore za još tri mesta u polufinalu, a šanse imaju i Dominikanska Republika i Rusija. Derbi dana je duel Turkinja i Japanki (13.00). Četa Đovanija Gvidetija ima samo jedan poraz i to od Dominikanske Republike. Azijska selekcija je dva puta poražena dosad. Obe reprezentacije igraju u najjačim sastavima. Turkinje imaju više uspeha u poslednje vreme. Vezale su četiri pobede protiv domaćina Olimpijskih igara, centralnog takmičenja ove sezone.

IZBOR UREDNIKA

LIGA NACIJA ZA ODBOJKAŠICE (RIMINI, ITALIJA) – 10. KOLO

Subota

10.00: (1,07) Rusija - Južna Koreja (6,80)

12.00: (9,00) Tajland – Nemačka (1,03)

13.00: (2,41) Japan – Turska (1,50)

15.00: (1,02) SAD – Belgija (9,90)

16.00: (1,25) Kina – Holandija (3,55)

18.00: (2,65) Kanada – Srbija (1,42)

19.00: (1,42) Dominikansa Republika – Italija (2,65)

21.00: (7,70) Poljska – Brazil (1,05)

***kvote su podložne promenama