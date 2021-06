Nema titule u Ligi šampiona za Mikela Hansena dok se ne priključi Olborgu. Danski klub će biti u prilici da rukometnoj velesili donese prvu titulu klupskog prvaka Starog kontinenta, a jedan od najboljih igrača današnjice će sutra posmatrati buduće timske kolege u finalu. Boriće se Olborg u velelepnoj Lankses areni u Kelnu za prvu evropsku krunu, svetlo se ugasilo timu iz Grada svetlosti. Ugasili su ga Feliks Klar i Nikolaj Kristensen. Ponovo je moćni Pari Sen Žermen posustao, ispustio prednost u završnici i poklonio se danskom Olborgu – 35:33 (13:15).

Silnim ulaganjima Pari Sen Žermen je pokušao da napravi novi poredak u evropskom fudbalu, na sličan način pokušava i rukometna sekcija da se upiše u Ligi šampiona i prigrabi prvi trofej. Ali, jednostavno ne ide. Skup zvezda na čini tim, pokazalo se to nebrojano puta do sada. Mikel Hansen, braća Karabatić, Remili i saigrači naklonili su se Olborgu u polufinalu Lige šampiona. Ni pet golova prednosti u drugom poluvremenu nije bilo dovoljno Svecima da eliminišu danskog predstavnika i plasiraju se u finalu.

Igra Olborg na srce, a to je često važnije od individualnog kvaliteta. Bačen je na kolena Flenzburg, ušao je Olborg na F4 Lige šampiona i napravio novi podvig. Sada je na korak do ulaska među besmrtne, barem danas mogu rukometaši Olborga da nakrive kapu, odgledaju drugo polufinale elitnog takmičenja i vide hoće li im na megdan izaći Barselona, najtrofejniji klub, ili će, pak, to biti Nant.

Nema Olborg jednog heroja, to je čitav tim. Skupili su se posle velikog minusa, pokazali zube i glad za trofejem. U završnici meča artiljerija Olborga granatirala je Pari Sen Žermen sa svih strana. Nisu sveci znali odakle im preti veća opasnost. Sandel, Kristense, Larsen i Klar tresli mrežu u poslednjim minutima susreta, imali su opdgovor na sve minijature Svetaca, a potonji, Feliks Klar, bio je najefikasniji u redovima Danaca sa osam postignutih golova. Lukas Sandel i Magnus Jensen su se u pet navrata upisali u listu strelaca, a na drugoj strani je Nedim Remili prednjačio sa sedam pogodaka u metu.

LIGA ŠAMPIONA - POLUFINALE (KELN)

Subota

PSŽ - Olborg 33:35 (15:13)

/Remili 7 - Klar 8/

18.00: (1,15) Barselona (12,0) Nant (6,75)

***kvote su podložne promenama