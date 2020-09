Nije bilo neizvesnosti u finalu SEHA lige u Zadru. Očekivano, bogati Vesprem je opravdao ulogu favorita i skinuo sa trona Vardar, koji je prethodno tri puta uzastopno bio šampion regionalnog takmičenja. Mađarski tim je slavio sa 35:27 (15:12).

Pre nešto više od 15 meseci, Vardar je drugi put u tri godine stigao do evropskog trona, pobedio je mađarski tim sa 27:24 u finalu Lige šampiona u Kelnu, ali u Zadru nije imao šanse. Odlazak nekoliko ključnih igrača ostavilo je traga na timu iz Skoplja. I prošle godine je četa španskog stručnjaka Davida Davisa bila favorit, ali blagi. Sada je to bila neravnopravna borba jednog od najboljih klubova na Starom kontinentu i oslabljenih crveno-crnih iz prestonice Severne Makedonije koji su ostali bez glavnog finansijera, ruskog milionera Sergeja Samsonenka.

Vardar je predao krunu regionalnog prvaka, ali će biti šampion Evrope do kraja godine kada se igra završni turnir evro elite u Kelnu na kojem učestvuju Barselona, Pari Sen Žermen, Kil i Vesprem.

Od starta meča, Vesprem je dominirao u dvorani “Krešimir Ćosić”. Poveo je mađarski tim sa 3:0. Odličan je na početku bio španski golman, Rodrigo Korales, pojačanje iz Pari Sen Žermena. On je zaustavio prva tri šuta rukometašima Vardara. Početnu prednost mađarski tim je održavo do kraja poluvremena. U prvih 15 minuta raspucani su bili levo krilo Manuel Štrlek i bekovi Vuko Borazon i Mate Lekai, dok je u drugom delu prvog poluvremena dirigentsku palicu preuzeo srpski as Petar Nenadić.

Za razliku od Koralesa, koji je imao osam uspešnih intervencija u prvih 30 minuta, junak polufinalne pobede Vardara nad Zagrebom, Borko Ristovski nije bio raspoložen. Imao je samo jednu odbranu.

U nastavku, Vesprem je rutinski održavao prednost od tri do pet golova. Odličan je bio pivotmen Andreas Nilson koji je bio nerešiva enigma za odbranu tima iz Severne Makedonije. Sredinom drugog poluvremena sve je bilo jasno kada se mađarski tim odlepio na +7 – 25:18.

Skopski crveno-crni su bili oslabljeni neigranjem kapiten Stojančeta Stoilova. On je pre dve nedelje zaražen virusom korona. Bilo je ovo prvi poraz Vardara na završnom turniru SEHA lige još od 2016. godine, kada je u finalu poražen upravo od Vesprema. Ovo je bilo treće finale Vardara i Vesprema u regionalnom takmičenju, a mađarski tim sada vodi sa 2:1 u pobedama.

U pobedničkom timu najefikasniji sa pet golova bio je Petar Nenadić, dok su četiri pogotka postigli Mate Lekai, Dejan Manaskov, Rožerio Moraes Fereira i Andreas Nilson. Korales je imao 14 odbrana, dok srpski golman Vladimir Cupara nije ulazio u igru. Kod tima iz Skoplja Gleb Kalaraš je postigao šest pogodaka, a Lovro Jotić i Patrik Valčak su po četiri puta zatresli mrežu Vesprema. Tri puta se u listu strelaca upisao i nekadašnji srpski reprezentativac Marko Vujin, letošnje pojačanje iz lisabonskog Sportinga. Kapiten Vardara u odsustvu Stoilova, rusko levo krilo Timur Dibirov nije imao svoj dan. Od šest šuteva uspeo je samo jednom da zatrese mrežu španskog golmana Koralesa. Golman Ristovski sakupio je sedam uspešnih intervencija.

Treće mesto na završnom turniru SEHA lige osvojio je Meškov iz Bresta. Beloruski šampion je bio bolji od Zagreba – 29:24 (14:12).