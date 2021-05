Novi poredak u rukometnoj Ligi šampiona. Potop nemačkih klubova u četvrtfinalu. Branilac krune na Starom kontientu Kil ispao je od Pari Sen Žermena, a u Kelnu narednog meseca na završnom turniru neće biti ni Flenzburga. Danski Olborg je ušao u istoriju, prvi put se plasirao na F4 i postao prvi klub iz Skandinavije kome je to pošlo od ruke od 2012. godine kada je to uspelo Kopenhagenu.

Na pragu ispadanja je i "večiti" učesnik F4 u Kelnu Vesprem. Superbogati mađarski šampion je razočarao u prvom mestu prošle nedelje u Nantu (28:32). Neće biti lako ekipi srpskih reprezentativaca Petra Nenadića i Vladmira Cupare da nadoknade četiri gola manjka iz prvog duela.

Kvalitet je na strani Vesprema. Puca od zvezda u Legiji stranaca iz Mađarske koja, i pored velikih ulaganja, nikada nije stigla do titule šampiona Evrope. Ispadanja već u četvrtfinalu bio bi veliki udarac za četu Davida Davisa. Najbolji strelac mađarskog velikana u Ligi šampiona je srpski as Petar Nenadić sa 66 golova. S druge strane, Kanarince predvodi neunuištivi makedonski veteran Kiril Lazarov koji i u 41. godini je jedan od najboljh desnih bekova sveta. On će i naredne sezone ostati kao igrač Nanta, a uporedo će biti i selektor Makedonije.

18.45: (1,30) Vesprem (9,00) Nant (4,40)

Najubojitiji strelac Nanta u evro eliti je Španac Valero Rivera sa 82 pogotka. U prvom meču fantastično je branio Emil Nilsen koji je zaustavio 15 udaraca rukometašima Vesprema. Kod mađarskog tima u prvom dvomeču četvrtfinala istaklo se desno krilo, Slovenac Gasper Marguc. U prvom meču u Nantu zakazali su bekovi Vesprem Mate Lekai i Egipćanin Omar. Od njih se očekuje najviše, uz našeg Nenadića, Crnogorca Vuka Borozana i Francuza Kentina Maea. Cele sezone Vesrpemu nedostaje sjajni danski srednji bek Rasmus Lauge koji je doživeo tešku povredu kolena. Vesprem ove sezone nije tako ubedljiv na svom terenu kao prethodnih sezona. Bodove iz gradića blizu jezera Balaton odneli su ove sezone u evro eliti Barsa i Olborg.

IZBOR UREDNIKA

Barselona je viđena u polufunalu Lige šampiona posle pobede u prvom meču u Belorusji protiv beloruskog Meškova iz Bresta. Četa Ćavija Paskvala ima četiri gola više (33:29), pa u Blaugrani gosti nemaju šta da traže.

20.45: (1,03) Barselona (20,0) Meškov Brest (16,0)

Katalonci imaju 25 vezanih pobeda u svim takmičenjima. Niko nije uspeo da ostane neporažen protiv vicešampiona Evrope u 2021. godini. Poslednji neuspeh je ostvaren krajem prošle godine kada je Kil u Kelnu slavio protiv Barse sa 33:28 u finalu Lige šampiona.

LIGA ŠAMPIONA – ČETVRTFINALE (REVANŠI)

Sreda

PSŽ – Kil 34:28 (16:15) /prvi meč 29:31/

Flenzburg – Olborg 33:29 (14:16) /prvi meč 21:26/

Četvrtak

18.45: (1,30) Vesprem (9,00) Nant (4,40) /prvi meč: 28:32/

20.45: (1,03) Barselona (20,0) Meškov Brest (16,0) /prvi meč: 33:29/

***kvote su podložne promenama