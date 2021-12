Nije gotovo? Toto Volf je besan, Mercedes uložio dve žalbe na Ferštapenovu pobedu

Imao je Luis Hamilton pobedu i titulu u džepu, delovao nedostižno za Maksa Ferštapena, bio nadomak rekordne osme titule a onda se sve srušilo... Latifi se slupao, ušlo je sigurnosno vozilo, Britanac je izgubio ogromnu prednost a onda i prvo mesto u poslednjem krugu.

Iako je Mercedcov šef Toto Volf još u toku trke upozoravao Majkla Mejsija da ne dozvoli bilo kakav skandal sa ulaskom bezbednosnog vozila, to se ipak desilo. I izazvalo bes moćnog Nemca. Mercedes je odmah posle trke uputio dve žalbe na adresu FIA. Jedna se tiče Ferštapena, a druga samih rezultata poslednje trke u szeoni.

Mercedes se žalio da je Ferštapen prestigao Hamiltona u trenutku kada je to bilo nedozvoljeno i poziva se na član 48.8 sportskih propisa u kojem stoji: Sa izuzetkom slučajeva koji su navedeni od a) do h) nijedan vozač ne sme da pretiče drugog na stazi, uključujući i bezbednosno vozilo, dok ne prođe liniju (pogledati član 5.3) prvi put pošto se bezbednosno vozilo vratilo u boks. U jednom trenutku je zaista delovalo da je Ferštapenov bolid (levo krilo) bio ispred Hamiltonovog pod žutom zastavom što je apsolutno zabranjeno.

Druga žalba se odnosi na rezultate trke i Mercedes smatra da je prekršen član 48.12. A on kaže: Ukoliko direktor trke smatra da je bezbedno to učiniti i poruka “vozači koji su krug iza mogu da pretiču” bude poslata svim timovima kroz zvanični sistem poruka, svaki vozač koji je krug iza vodećeg treba da pretekne vozače u vodećem krugu i bezbednosno vozilo. To se samo odnosi na vozače koji su preteknuti pošto su prešli liniju na kraju kojeg su prešli prvu liniju bezbednosnog vozila drugi put pošto je ono izašlo na stazu. Pošto su pretekli vozače u vodećem krugu i bezbedno vozilo, trebalo bi da nastave stazom prikladnom brzinom bez preticanja i postaraju se da zauzmu pozicije na kraju poretka iza bezbednosnog vozila. Dok pretiču, da bi se svi postarali da se to učini bezbedno, vozači u vodećem krugu moraju sve vreme da budu na trkačkoj liniji osim ukoliko skretanje sa nje ne može da se izbegne. Osim ukoliko direktor trke ne smatra da prisustvo bezbednosnog vozila više nije neophodno, pošto je poslednji vozač pretekao vodećeg bezbednosno vozilo će se vratiti u boks na kraju kruga.

Saslušanja povodom žalbi su počela i iz Mercedesa su poručili da neće davati nikakve dalje komentare dok sve ne bude gotovo.