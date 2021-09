Nikola Rosić hrabri odbojkaše: Samo neka vas omalovažavaju, verujem u naš fanatizam

Starijoj generaciji je prva asocijacija na libera bio Vasa Mijić. Posle su mu se pridružili Marko Samardžić i Nikola Rosić... Sada su na toj poziciji Neven Majstorović i Nikola Peković. Nije mnogo vremena prošlo od oproštaja Rosića, koji je pre nekoliko meseci seo u direktorsku fotelju OK Crvena zvezda. Novi posao ga ne sprečava da i dalje prati reprezentaciju i iz sve snage bodri nekadašnje saigrače.

U subotu će odbojkaši Srbije igrati protiv Italije od 21 čas u polufinalu Evropskog prvenstva, a naš bivši reprezentativac veruje da će izaći iz tog meča kao pobednici.

„Sve do sada mi je super delovalo. Mislim da smo u osmini finala dobili pravu opomenu protiv Turske. Znali smo da je na papiru put do finala otvoren, ali treba biti oprezan“, priča za Mozzart sport Nikola Rosić. „Kad smo videli žreb za nokaut fazu, moglo je da se zaključi da smo favoriti na svim utakmicama do finala, gde ćemo pretpostavljam igrati sa Poljacima. Ja apsolutno verujem u naše momke, sa svima sam u kontaktu... Veoma sam srećan što su stigli do ove faze i ako nastavimo da igramo dobro, siguran sam da ćemo uzeti medalju“.

Na nekim utakmicama je iskakao Kovačević, nekad su u glavnim ulogama bili Ivović ili Luburić, izdojili su se u pojedinim trenucima i srednji blokeri Lisinac i Podraščanin...

„Uvek je Srbija bila prepoznatljiva po tome što je imala snagu ekipe. Taj neki voljni momenat, požrtvovanost... Naravno da imamo kvalitet, jer su u timu igrači koji su jedni od najboljih na svetu na svojim pozicijama, ali iz mog iskustva, rekao bih da možemo da pobeđujemo uvek tom fanatičnom borbom. Ne odustajemo do samog kraja, to je nešto što nas krasi i to je uvek bio pravi put ka uspehu“.

Pred odlazak na EP naša reprezentacija nije bila u centru pažnje, mnogo više se pričalo o Francuzima, Poljacima, Rusima...

„Uvek se to dešavalo. Na takmičenja smo najčešće bili ispraćeni sa nekolicinom novinara. Navikli smo da budemo omalovažavani, ali to nas je donekle i podsticalo da pravimo velike rezultate. Hvala bogu, i kad se nije verovalo u nas, mi smo uspeli da održimo kontinuitet medalja i uspeha. I danas se zaboravlja da su momci otišli na EP kao aktuelni šampioni... Verujem da će opet igrati za zlato, kao i da će nas opet potcenjivati. Oni samo treba da pokažu još jednom da odbojka kao sport treba da bude ponos nacije. Rezultati koje prave ženska i muška selekcija sve govore. I to u ovakvoj konkurenciji kakva je sad u svetu. Tako nešto nije ni malo lako. Statistika i rezultati sve govore. Koliko god bio težak put ka završnici, mi se uvek dokopamo“.

Poslednji meč u reprezentaciji Rosić je odigrao na SP 2018. godine. Nažalost, Orlovi se tada nisu dokopali medalje, izgubili su susret za bronzanu medalju.

„Nije mnogo prošlo od toga, ali prebacio sam se odmah u neki drugi mod. Teren je sada daleko, ali svi ti uspesi i utakmice su u mom srcu. Posebno sam ponosan na sve što sam proživeo u reprezentaciji. Nacionalni dres nosi najlepšu emociju i ja ću uvek biti tu, uz reprezentaciju“.

Imao je priliku mnogo puta da istrči na teren u Poljskoj, gde sada velike bitke vode bivši saigrači.

„Ostale su mi utakmice odigrane tamo u prelepom sećanju. Imao sam sreću da odigram dva meča pred 70 hiljada ljudi na stadionu. Oni su dva puta birali našu selekciju za otvaranje prvenstva kad su bili domaćini. Tamo smo napravili lepe uspehe, volim Poljsku jer je zemlja odbojke. Tamo je ispraćena na nivou fudbala generalno u svetu“.

Upravo su Poljaci, kao aktuelni svetski prvaci, posle ispadanja olimpijskih šampiona Francuza, glavni favoriti za evropsko zlato.

„Jeste, tako je na papiru sigurno. Imaju baš moćan tim, ali kada se igra samo jedna utakmica, onda ne mora ništa da znači. Kao što sam rekao, imamo našu borbenost, želju, volju, istrajnost, agresivnost... Mi smo ekipa koja ne sme da preza ni pred kim. Verujem u naše kvalitet i mislim da možemo i do zlata“.

Nikola Rosić će tokom predstojećeg vikenda pratiti nekadašnje saigrače, ali i Crvenu zvezdu. Danas i sutra je na programu Memorijalni turnir „Dragan Šakota Šale“, koji ovaj klub organizuje. Od marta meseca bivši libero je u crveno-belom taboru generalni direktor.

„Snašao sam se super. Kada sam prestao da igram odbojku, prešao sam u taj neki drugi svet. Ovo sad nije ništa novo za mene, prosto želim i na drugi način da doprinsem odbojci i Crvenoj zvezdi. Smatram da taj klub treba da bude motor srpske odbojke. Bitno mi je da su oko mene ljudi koji su iz ovog sporta, kojima verujem i koji će dati sve da ovaj projekat uspe. Želimo da omogućimo mladima da rade na sebi, da stalno napreduju i da jednog dana i oni budu šampioni“, zaključio je Nikola Rosić.