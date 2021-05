Nikola Grbić je osvajanjem Lige šampiona sa poljskom Zaksom ostvario najveći uspeh u trenerskoj karijeri. I stavio tačku. Napustio je poljski klub i potpisao ugovor sa jednim od najmoćnijih klubova Evrope, italijanskom Peruđom. Slavni Srbin je u Peruđi i počeo trenersku karijeru 2014. godine, ali tada to nije bio klub, ni tim na nivou na kojem je danas.

Za Grbića se u Peruđi sklapa Drim tim!

Italijanski klub je odoleo pritiscima ruskih klubova i zadržao najboljeg igrača Vilfreda Leona. Kubanac sa poljskim pasošem već godinama važi za najboljeg odbojkaša sveta. I najplaćenijeg sa ugovorom od oko milion evra po sezoni. I u narednoj sezoni će biti udarna igla Grbićevog tima.

Njemu su pridodata još dva velika imena svetske odbojke.

Prvo je ugovor potpisao američki as Metju Anderson. On je na početku planiran kao zamena za Aleksandra Atanasijevića na poziciji korektora pošto se Srbin reselio u poljski Belhatov. Ali nije isključeno da Amerikanac pređe na poziciju primača. Biće to tandem koji je harao Evropom u dresu ruskog Zenita. Leon i Anderson su u periodu od 2014. do 2018. bili noćna mora sa Zenitove rivale. Zajedno su osvojili četiri vezane titule prvaka Evrope i četiri duple krune u Rusiji. Bili su napadačka sila od koje nije bilo odbrane, a sada će im verovatno biti pridodat još jedan strašan poenter. Nije isključeno da Peruđa dovede i još jednu zvezdu na poziciji korketora. Želeli su Abdel Aziza Nimira ali je on izabrao Modenu. Ako dođe korektor, Anderson se seli na poziciju primača. Ako ne dođe, Amerikanac ostaje korektor.

A da svi napadači dobiju dovoljno kvalitetne lopte, pobrinuće se jedan od najboljih evropskih tehničara Simone Đaneli. Već godinama najbolji igrač i kapiten Trentina će kompletirati triling zvezda u Peruđi. Peruđa je za obeštećenje Trentinu platila 450.000 evra dok će Đaneli zarađivati 550.000 evra neto po sezoni.

Ovakav Drim tim uz Grbića na klupi bi napokon trebalo biti dovoljan za osvajanje Lige šampiona. Jedinog trofeja koji Peruđi nedostaje u klupskim vitrinama.