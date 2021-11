Nišlije nose set nade iz Lisabona

Odbojkaši Niša izborili su se u Lisabonu za nadu da mogu u osminu finala Čelendž kupa.

Nišlije su večeras izgubile meč od Sportinga, ali su osvojile set koji im daje šansu da izbore prolaz dalje u revanšu na svom terenu – 3:1 (25:17, 21:25, 25:16, 25:10).

Srpski predstavnik je u prvom setu držao korak sa rivalom do 13:11, a onda su Portugalci dodali gas i napravili seriju kojom su pobegli na nedostižnih 20:13. Posle toga je osvajanje seta bilo rutina.

Mnogo jači otpor su Nišlije pokazale u drugom setu, to im je bio najbolji period igre u celom meču. Rezultatska klackalica je vladala do finiša, Sporting je vodio 21:20, da bi tim Dragana Svetozarevića napravio seriju 5:0 i osvojio set.

To kao da je naljutilo Portugalce, a dovelo do opuštanja u timu Niša, jer u sledeća dva seta Sporting je praktično bez velikog napora došao do pobede. U trećem setu je od 12:10 krenula serija, presudni beg do 17:10, dok u četvrtom Nišlije nisu uspele da prebace deset poena.

Najefikasniji igrač meča bio je Veljko Mašulović sa 24 poena, najveća podrška bio mu je Nemanja Jelić sa 12. Kod Sportinga istakao se Hoze Alvarez sa 21 poenom, dok je Hoakin Galjego osvojio 16.

Revanš meč će se igrati 8. decembra u dvorani Čair u Nišu.