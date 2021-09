Novi Beograd posle Subotice otputovao u Mađarsku, slede dueli sa Solnokom

Vaterpolisti Novog Beograda nastavljaju pripreme za početak nove sezone u kojoj imaju najviše ambicije.

Ekipa trenera Vladimira Vujasinovića je sa treninzima startovala u Beogradu, nastavila ih u Subotici, a narednih nekoliko dana Novobeograđani će boraviti u Mađarskoj gde će za sparing partnera imati ekipu Solnoka.

Bek Novog Beograda i trofejni srpski reprezentativac Nikola Jakšić zadovoljan je dosadašnjim tokom priprema.

“Završili smo pripreme u Subotici, na kojima je bilo veoma naporno. Ipak, moram da konstatujem da sam veoma zadovoljan i uveren da ćemo plodove napornog rada u pripremnom periodu ubirati tokom sezone koja će biti veoma duga. Takođe, nadam se da ćemo kontrolne duele sa Solnokom iskoristiti na najbolji mogući način i da će nam u velikoj meri pomoći da polako uđemo u takmičarsku formu”, konstatovao je Jakšić i potom dodao:

“Uslovi koje imamo za rad su vrhunski, a atmosfera u ekipi odlična. To su glavni preduslovi za dobre rezultate i zato sa velikim optimizmom gledamo napred”.

Srpski vaterpolo dokazao je apsolutnu dominaciju na međunarodnoj sceni ovog leta. Osim seniorske selekcije koja je po drugi put uzastopno postala olimpijski šampion, zlatnim medaljama okitili su se i naši vaterpolisti do 20 godina na Svetskom prvenstvu, a do titule prvaka Evrope stigla je i naša repezentacija do 17 godina.

“Svaki komentar je suvišan. Uspeli smo da osvojimo Olimpijske igre, Svetsko i Evropsko prvenstvo. Ova cela godina je za vaterpolo bila neverovatna. Ja ne znam da li je to iko ikada uspeo, da u svim kategorijama uzme zlatne medalje. Nadam se da ćemo to uspeti da ponovimo. Svaka čast momcima, oni su budućnost koja će veličanstveno zameniti aktuelne reprezentativce”, rekao je Jakšić.