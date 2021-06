Mnogo se pričalo o stvaranju drim-tima na Novom Beogradu, šuškalo se o zvučnim pojačanjima i jačanju svih klupskih struktura kako bi Novi Beograd bio sposoban da napadne krov Evrope, a Srbija dobije novog evropskog šampiona. Često u Srbiji priča ostane samo priča, ali sa Novim Beogradom to neće biti slučaj.

Prvi potezi su povučeni, a danas su na bazenu "11. april" predstavljena prva pojačanja za novu sezonu. Dušan Mandić, MVP Lige šampiona, nosiće kapicu Novog Beograda iduće sezone, a u novog igrača Novog Beograda promovisan je na 27. rođendan. Denis Šefik i Slobodan Soro, priključili su se ambicioznom klubu. Velika imena srpskog i svetskog vaterpola pridružila su se Aleksandru Šapiću i Aleksandru Šoštaru u vođenju kluba. Denis Šefik postao je novi član Upravnog odbora VK Novi Beograd, a Slobodan Soro će obavljati funkciju sportskog menadžera.

Vladimir Vujasinović će i iduće sezone biti kormilar Novog Beograda, a trofejni stručnjak naglasio je da sva pojačanja i dalje nisu "zatvorena", ali se ubrzo očekuje promocija novih igrača.

“Izuzetno mi je drago što sam u ovakvom okruženju, poželeo bih dobrodošlicu Šefiku, Soru i Mandiću u klub. Radili smo i radimo na jačanju svih struktura kluba, nismo se šalili kada smo najavljivali što smo najavljivali. Pravimo izuzetan klub. Želimo da predstavimo naš vaterpolo na najbolji način na svetskom nivou i da budemo najbolji u domaćim okvirima. Prošle godine smo prvi put igrali u finalu Superlige Srbije, takođe smo se oprobali i u Evropi. Pravili smo tim shodno mogućnostima, a u međuvremenu su apetiti porasli. Drago mi je što neki igrači ostaju. Imali smo iza sebe komplikovanu sezonu, pokušali smo u hodu da oformimo tim za sledeću i blizu smo postizanja dogovora sa igračima i ostvarenju sna. Ponavljam, na početku je sve to delovalo jako daleko, možda i ne tako realno, ali na dobrom smo putu da kompletiramo sastav. Imaćemo ogromne obaveze sledeće sezone i jako mi je drago kada se osvrnem oko sebe i vidim sve ove ljude, jer će nam biti mnogo lakše da dođemo do zacrtanog cilja”, zaključio je Vladimir Vujasinović.

Od stvaranja moćnog Novog Beograda profitiraće vaterpolo u Srbiji, ali i ceo sport u našoj zemlji, ističe Dušan Mandić, jedan od najboljih svetskih igrača. Levoruki bombarder dominirao je na bazenu "11. april" u Ligi šampiona, prijalo mu je da igra u srpskoj prestonici i ozaren je zbog povratka u Srbiju.

“Ovo je jako lepa priča. Drago mi je što sam deo ovakvog projekta i što ću sarađivati sa svim ovim ljudima. Bazen “11. april” mi je prijao, videli ste i sami, osvojio sam ovde Ligu šampiona, i veoma mi je drago što se vraćam u Beograd. Imamo čemu da se nadamo i u šta da verujemo. Sve ono što je Novi Beograd uradio u prethodnom periodu, radio je to dobro, i ne samo za ovaj klub, već i za vaterpolo i srpski sport u celini. Deca će imati priliku da vide mnogo kvalitetnih igrača, treniraju uz njih, a sport će se popularizovati i zbog toga sam izuzetno srećan”, poručio je Dušan Mandić.

Samo što je Slobodan Soro rekao zbogom bazenu, čuveni golman seo je u fotelju. Ono što posebno raduje novog sportskog menadžera Novog Beograda je što se ne diže samo klub u koji je došao, već što celokupna liga jača. Radnički, Šabac i večiti rivali imaju velike ambicije, baš kao i Novi Beograd.

“Pre tri nedelje sam završio sa sportom. Bavio sam se vaterpolom 31 godinu, od toga sam 26 godina bio profesionalac. Dobio sam poziv da se pridružim najboljoj vaterpolo priči i postanem deo izuzetno jake i sposobne ekipe. Sve mi se svidelo: struka, igrački kadar, kompletmno okruženje i to što ćemo u naredne dve godine biti organizatori F8 Lige šampiona i učestvovati u njoj. Uz pravi odnos možemo da se nadamo vrhunskom rezultatu, a do takvih dostignuća je već nekoliko vaterpolo klubova iz Srbije uspevalo da dođe. Možemo da nastavimo tu tradiciju i odvedemo Novi Beograd na krov Evrope. Ono što me takođe raduje je to što su i drugi klubovi na visokom nivou. Radnički Kragujevac, Šabac, Crvena zvezda i Partizan su se pojačali, i uživaćemo u vrhunskim utakmicama”, rekao je Slobodan Soro.

Zakopali su ratne sekire Aleksandar Šapić i Denis Šefik, a sve radi napretka srpskog vaterpola. Nema sumnje da će sastav Vladimira Vujasinovića biti u najužoj konkurenciji za osvajanje Lige šampiona, a želja Denisa Šefika je da svi ostali u Srbiji streme visinama Novog Beograda i da se na njega ugledaju.

“Za početak bih čestitao Mandiću za priznanje najboljeg igrača Lige šampiona i nadam se da će iste partije prikazivati u Novom Beogradu i reprezentaciji Srbije. Došao sam na poziv Aleksandra Šapića u Novi Beograd. Klub je pokazao veliku ozbiljnost, imamo odličnog trenera i izuzetno ozbiljan igrački kadar. Treba da nametnemo jedan nivo koji će pratiti svi klubovi. Pokušaćemo klub da dignemo na velike visine, možda i do onih koje do sada nisu bile viđene”, podvukao je Denis Šefik.

