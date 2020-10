Najbolji vozač današnjice, aktuelni kralj Formule 1 ove sezone je praktično nezaustavljiv. Ni loše vreme u Portimau, istina ne previše loše, ni stalna pretnja konkurencije, pa ni večna potera za rekordima nisu mu ni ovog trkačkog vikenda mogli ništa. Ponovo je Luis Hamilton bio najbrži i ponovo je prvi prošao kroz ciljnu ravninu.

Ova današnja pobeda na Velikoj nagradi Portugala ostaće mu ipak većno urezana pošto je sa njom stigao do neverovatne cifre od 92 trijumfa u najbržem cirkusu (71 sa Mercedesom), čime je prestigao i, do pre nekoliko sezona činilo se neuhvatljivi rekord Mihaela Šumahera. Time je ponovo pokazao da je možda i najbolji ikada. Titule i pehari govore u to ime. Luis Hamlton piše istoriju sporta iz trke u trku i deluje da ne namerava da se zaustavi. Ako i nastavi da vozi u srebrnim strelama Mercedesa (ove sezone crnim strelama, zbog Hamiltonove borbe protiv rasne nejednakosti), nema sumnje da će rekorde nastaviti da ruši i osvaja.

"Hvala svima ovde u timu i u fabrici, na tome što stalno guraju iz godine u godinu. Privilegija je raditi da njima, to sve inspiriše. Danas je bilo teško, rekli su da će padati kiša, ali sam na sedmoj krivini pogrešio. Nisam paničio, očekivao sam da ću se vratiti. Nisam mogao sanjati da ću doživeti ovako nešto, ali evo me i pokušavam da svaki dan živim najbolje što mogu. Blagosloven je ovaj dan."

Kiša, koja je krenula odlučnije da pada već u prvom krugu uzrokovala je dosta zanimljivih situacija, srećom bez većih problema ili nesreća. U jednoj od tih našao se i Luis Hamilton. Britanac je juče uspeo da osvoji pol-poziciju i brzo je pao na treće mesto nakon jedne greške. To su iskoristili Karlos Sainc mlađi i Valteri Botas, ali ne zadugo. Kako je trka prolazila i sztaza se tako je sve dolazilo na svoje mesto i Hamilton se ponovo našao na čelu koje je bez većih problema, zaista majstorskom vožnjom.

Drugim mestom ponovo je morao da se zadovolji njegov timski kolega, Finac Valteri Botas dok se najniži stepenik na pobedničkom podijumu popeo Holanđanin Maks Feštapen iz Red Bula.

Generalni plasman vozača: 1. Luis Hamilton (V. Britanija, Mercedes) 230 poena, 2. Valteri Botas (Finska, Mercedes) 161, 3. Maks Ferštapen (Holandija, Red Bul) 147, 4. Danijel Rikardo (Australija, Reno) 78, 5. Serhio Perez (Meksiko, Rejsing Point) 68...

Generalni plasman konstruktora: 1. Mercedes 391, 2. Red Bul Honda 211, 3. Rejsing Point Mercedes 120, 4. Meklaren Reno 116, 5. Reno 114...

Plasman na VN Portugala: 1. Hamilton, 2. Botas, 3. Ferštapen, 4. Lekler, 5. Gasli, 6. Sainc, 7. Perez, 8. Okon, 9. Rikardo, 10. Fetel...