Nekad je slika na terenu jasno govorila da je ta ekipa evropski šampion. Nekad i nije bilo baš tako. Imali su Orlovi blistave trenutke, imali su i oscilacije u igri, ali se pravo njihovo izdanje očekuje tek u predstojećim utakmicama, ili tačnije u prvoj sledećoj. Ekspedicija Slobodana Kovača je završila grupnu fazu Evropskog prvenstva sa četiri pobede i jednim porazom, a tek će večeras saznati sa koje pozicije prolazi dalje i sa kim se sastaje u osmini finala.

Lako bi to mogao da bude olimpijski vicešampion – selekcija Rusije. Postoji mogućnost i da se sretnu sa Turskom ili Finskom. Ko god to bio, zagarantovan je za vikend ozbiljan test. U prvom eliminacionom susretu moraće da budu na visini zadatka ukoliko žele da nastave put ka odbrani evropskog trona. Videlo se na utakmicama grupne faze da uloge favorita ne znače mnogo i da opuštanje nije dozvoljeno, jer ima mnogo selekcija koje su približnog kvaliteta. U eventualnom četvrtfinalu će im doći tim koji je ili iz njihove grupe ili iz te grupe C sa kojom se ukrštaju u mečevima osmine finala.

Na prvoj stanici evropskog putovanja Srbiju je sačekala Belgija. Izgubila je jedan set, ali je u preostala tri prikazala veoma sigurnu i dobru igru. Kao glavni adut naše reprezentacije izdvojio se primač servisa Uroš Kovačević, koji ne samo da je dominirao u napadu, nego je sjajno servirao, primao, blokirao... Uz njega je najviše prikazao Marko Ivović sa kojim je igrao u primačkoj dijagonali. Luburić i Atanasijević su se odlično dopunjavali na korekciji. Na visini zadatka su bili srednji blokeri Podraščanin i Lisinac, igrom je dirigovao Jovović, a libera je igrao Peković.

Na drugom meču protiv mladih i kvalitetnih Ukrajinaca predvodio je tim Atanasijević zajedno sa Kovačevićem, u tandemu su doneli prvu maksimalnu pobedu. Nije bilo lako, ali je trijumf upisan. Odlični su bili Orlovi protiv Poljaka, odigrali su jedan od najzanimljivijih okršaja Evropskog prvenstva. Na krilima Ivovića i Kovačevića su uspeli da uzmu dva seta, ali je pobeda ipak pripala svetskim šampionima. Međutim, taj meč je pokazao da Orlovi mogu ravnopravno da igraju i sa ekipama kojima je namenjena uloga glavnih favorita.

Sa kombinovanom postavom srušili su Portugaliju, ali ih je jedan pad koštao gubitka seta. I u poslednjem meču u grupi je selektor Slobodan Kovač odlučio da pruži šansu izmenjenom sastavu, ali je i tokom meča morao da menja da bi na kraju izvukao pobedu. Na tom meču je Grčka znala da kazni opuštanje Srbije i tako poslala upozorenje pred mnogo važnije borbe. I vrline i mane su tokom prvih pet utakmica izašle na videlo, pa se sad čeka da se vidi šta su Kovačević i drugari pripremili za najvažniji deo takmičenja.

Kapiten Srbije Nemanja Petrić je zbog lakše povrede napustio ekipu i vratio se u Beograd. Nije mogao da pomogne u uvodnoj fazi, ali bi trebalo da bude spreman za osminu finala, tako da će tim tada biti kompletan. Očekuje se da Orlovi sve ono što su dobro pokazali u grupnoj fazi ponove i u eliminacionim borbama. Pre dve godine u Parizu, kada su postali evropski šampioni, dizali su formu iz utakmice u utakmicu, pa se i ovog puta njihova prava izdanja čekaju tek u nokaut fazi.