Otkazana i VN Holandije

Iako su kompletno bili spremni da dočekaju ove, više nego specifične godine Veliku nagradu Holandije organizatori su se odlučili da je ipak odlože. Iako bi se njom proslavilo 35 godina kada je poslednji put vožen taj gran pri. Razlog je što ne bi bilo mogućnosti da ima publike, te bi tako propala čitava zabava u Zantfortu.

"Spremni smo da organizujemo trku, radili smo sa Formulom 1 na tome da se ona održi u nekom drugom terminu, ali opet bez gledalaca. Zato ćemo malo da sačekamo i iduće godine, nadamo se, dočekamo svi zajedno praznik autosporta u Holandiji. Moramo biti strpljivi.", pojasnio je odluku Jans Lemers, direktor piste na Severnom moru koja je po originalnom kalendaru najbrži cirkus trebala da dočeka 3. maja.

Zaista specifična odluka s obzirom da su minulih godinu dana urađeni veliki radovi na stazi koja je dobila malo promenjenu konfiguraciju i prilagođena modernim standardima trkanja. I pored velikih troškova, organizatori su se odlučili da predskoče 2020. A povrh toga, svi koji su kupili ulaznice mogu ih refundirati ili iskoristiti naredne sezone.

Do sada su, osim u Holandiji otkazane trke u Australiji i Monaku, a odložene su u Bahreinu, Vijetnamu, Kini, Španiji, Azerbejdžanu i Kanadi. Međutyim, za sada samo Risija ima novi datum, a to je 27. septembar dok ostali čekaju razvoj događaja. Očekuje se da sezona konačno počne 5. juna u Austriji i to pred praznim tribinama.