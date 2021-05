Osamdesetih godina prošlog veka, zajedno sa decenijom starijim kolegama, Tonči Huljić osnovao je pop bend “Magazin” sa kojim je izdao brojne albume i išao na višegodišnje turneje po bivšim jugoslovenskim republikama.

Tonči Huljić je devedesetih godina intenzivnije preusmerio pažnju na kompozicije, pisanje i stvaranje karijera za brojne izvođače. Izuzetno uspešna izdanja i popularnost izvođača, koji su pratili njegov jedinstveni zvuk doveli su do toga da je zvanično prepoznat kao najprodavaniji kompozitor poslednje decenije dvadesetog veka. Uspeo je da uskladi svoju melodiju sa multietničnošću regiona i publike.

Tončijevo četvorostruko učešće na Pesmi Evrovizije označilo je početak njegovog međunarodnog uspeha u komponovanju. Njegove pesme bile su spoj klasične muzike, narodne i pop muzike. Stil našeg budućeg učesnika u Humanitarnom tiketu u podne nije prošao nezapaženo. Godine 1999. kontaktirao ga je

Mel Bush, britanski producent i menadžer koji je stajao iza uspeha velikog broja svetski poznatih rok i pop umetnika iz Britanije (Led Zeppelin, David Bovie, Queen). Njihov singl „Victori“ bio je na vrhu top liste u 21 zemlji.

Od nedavno je u prodaji novi studijski album “Inamorana”, velikog muzičara Tončija Huljića. U posljednjih nekoliko godina Tonči je sa svojim pratećim bendom Madre Badessa skupio dovoljno hitova i za kompilaciju The best of. Novi album, za koji naš gost kaže da je nastao zbog viška vremena i inspiracije te je sastavljen od ekstremnih emocija, najavljen je singlovima “Mare luda”, i aktuelnim “Inamorana”, u kojem je gost Petar Grašo.

Naslovna pesma nakon punih deset godina ponovo je vokalno udružila dvojicu velikih muzičara i saradnika koje između ostalog veže i duboko prijateljstvo. Na albumu “Inamorana” nalaze se i “Suze biserne”, veliki hit grupe Magazin u kojem je očekivana gošća Jelena Rozga, pa “Dva put san umra”, Oliverov klasik kojeg je Tonči u svojoj verziji ostvario u saradnji sa Zagrebačkom filharmonijom.

Slede Tončijevi odgovori na Mozzartova sportska pitanja.

1.Da li ste se svojevremeno bavili nekim sportskim aktivnostima?

“Naravno, svi smo trenirali atletiku, pa karate, kada je popularanost Brus Lija bila na vrhuncu. Potom me je profesorka klavira prijavila kod roditelja da povređujem prste na treninzima i moja sportska karijera je okončana. Sada rekreativno trčim, brzo hodam, veslam i bavim se boksom. Sportske aktivnosti postale su rutina, moja svakodnevnica. Većinom radim na spravama, sport je postao deo mog života i značajno mi pomaže u profesionalnim aktivnostima”.

2.Ko vam je bio uzor, idol, u tinejdžerskim danima?

“Cela šampionska generacija splitskog Hajduka za koju su igrali Šurjak, Žungul, Buljan, Vujovići…a trener je bio Tomislav Ivić. Takođe, generacija Jugoplastike sa Damirom Šolmanom, Petrom Skansijem i da ne nabrajam. Tada se radilo planski, igrači nisu odlazili u inostranstvo pre napunjene 28 godine. Iz podmlatka su igrači stasavali za prvi tim, a sada se gleda da se mlad igrač što pre ‘utopi’ u inostranstvo”.

3. Koji klub nosite u navijačkom srcu?

“Naravno, Hajduk i Jugoplastiku”.

4.Sportski događaj koji je ostao u sećanju i koji ćete pamtiti celog života?

“Ima ih više, ali ukoliko moram da se opredelim za jedan neka bude duel Hajduka i Sent Etjena iz tadašnjeg Kupa prvaka. Godine se tačno ne sećam, mislim da je reč o 1974/75 sezoni, ali mislim da smo u staroj Jugoslaviji uzeli oba trofeja, a da smo u Splitu dobili Francuze sa 4:1. Sent Etjen je tada bio ono što je danas PSŽ, veliko slavlje u Splitu i pomisao da je stvar rešena. U Francuskoj smo izgubili sa 5:1, kakav peh, tragedija, za ceo grad i fudbalsku javnost u državi”.

5. Publika je sjajno reagovala na poslednji album i numeru “Inamorana” koja se završava rečenicama ‘Šta ti još triba? Dvaes godina manje mama’. I konstatacijom, ‘I mama bi sine’. Da li ovaj “štos” ima veze sa čuvenom replikom iz Šijanovog filma ‘Ko to tamo peva’?

“Pesme i muzika koju sam radio u poslednje vreme radio sam za svoju dušu. Ispostavilo se da se i publici dopada. Svakako da me je inspirisala replika Paje Vujisića iz pomenutog filma. I da, poslušajte pesmu ‘Ja sam rojen da mi bude lipo’. Neka svima na svetu bude dobro”, poručuje Tonči.

“Bonus pitanje za našeg gosta: Šta u MOZZARTU odigrati na utakmicu sa košarkaških parketa, ESTUDIJANTES – SAN PABLO. Domaći su na granici od ispadanja i trijumf im je neophodan. Burgos bi da sačuva poziciju broj šest. Domaći su izgubili čak pet poslednjih mečeva. Osvajač FIBA Lige šampiona u poslednjoj utakmici doživeo je poraz.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

“Da pokušate jedinicu uz hendikep, H1(7.5)”.

PIŠE: Đurđe MEČANIN

[email protected]