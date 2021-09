Vladala je neizvestost, bilo je upitno hoće li Novi Beograd učestvovati u regionalnoj ligi... Dilemesu otklonjene: pet timova iz Srbije učestvovaće u novoj sezoni regionalnog takmičenja koje od ove godine nosi naziv Premijer liga. A, među njima je i drim-tim sa bazena “11. april”.

Novi Beograd u protekloj sezoni nije nastupao ni u drugom rangu Jadranske lige, pa je u startu bilo jasno da će čelnici regionlnog šampionata morati da naprave ustupak, “zažmure na jedno oko” i dopuste Novom Beogradu da preskoči jednu stepenicu. Moćnom timu predvođenom Vladimirom Vujasinovićem ne bi se isplatilo da “guli” u drugom rangu i da do dogovora nije došlo, verovatno Novi Beograd ne bi ni igrao u drugoj ligi.

Srbija će imati pet ozbiljnih predstavnika: već pomenuti Novi Beograd, Radnički iz Kragujevca koji brani titulu osvojenu u Zagrebu, Crvenu zvezdu, Partizan i Šabac.

Premijer ligu činiće 13 timova, a pored pet srpskih klubova za pehar će se nadmetati i pet klubova iz Hrvatske (Jug Dubrovnik, Mladost Zagreb, Jadran Split, Mornar, Solaris) i tri iz Crne Gore (Jadran Herceg Novi, Primorac, Budva).

U drugoj ligi koja sada nosi naziv A1 regionalna liga nadmetaće se jedan tim manje. Srbija i Hrvatska i u nižem rangu daju po pet predstavnika, a Crna Gora i Slovvenija po jednog. Spisak učesnika: Nais, Valis, Vojvodina, Zemun, Proleter, Kataro, Triglav, Primorje, Medveščak, Zadar, KVK Korčula i OVK POŠK.

Promena je da će se takmičenje održati u tri prozora po ligaškom sistemu - prošle sezone zbog pandemije virusa korona timovi su podeljeni u dve grupe čiji su domaćini bili Beograd i Dubrovnik - a gradovi domaćini za ovu biće naknadno utvrđeni. Prvi turnir biće odigran od 24. do 27. novembra, drugi od 20. do 22. januara, a treći od 17. do 19. februara.

U istom danu je u kući vaterpola Srbije žrebom određen raspored u Superligi Srbije, koja će startovati 6. oktobra. Ligaški deo takmičenja igra se po jednokružnom sistemu, a nakon devet odigranih kola timovi će se podeliti u dve grupe, za plasman od 1. do 6. i 7. do 10. mesta. Timovi će zatim, počevši od 15. januara, još jednom odmeriti snage sa rivalima iz grupe, s tim što će zameniti domaćinstva.

IZBOR UREDNIKA

U četvrtfinalu će se igrati dve utakmice, a polufinale i finale igraće se na dve dobijene. Izmena u odnosu na prethodne sezone je ta što će se ove godine igrati za bronzu, kao i za plasman od petog do osmog mesta.

Poslednjeplasirani tim ispašće iz lige, dok će devetoplasirani igrati baraž sa drugim iz Prve A lige.

Večiti derbi zakazan je za 6. novembar, a domaćin je Crvena zvezda. U prvom kolu šampionata Srbije branilac trona Radnički Kragujevac gostuje Zemunu, a ostale parove čine: Novi Beograd – Nais, Crvena zvezda – Vojvodina, Partizan – Šabac i Valis – Proleter.

KOMPLETAN RASORED LIGAŠKOG DELA SUPERLIGE SRBIJE:

Prvo kolo, 6. oktobra: Zemun – Radnički, Novi Beograd – Nais, Crvena zvezda – Vojvodina, Partizan – Šabac, Valis – Proleter.

Drugo kolo, 9. oktobra: Zemun – Novi Beograd, Radnički – Proleter, Šabac – Valis, Vovjodina – Partizan, Nais – Crvena zvezda.

Treće kolo, 16. oktobra: Valis – Vojvodina, Proleter – Šabac, Partizan – Nais, Crvena zvezda – Zemun, Novi Beograd – Radnički.

Četvrto kolo, 23. oktobra: Nais – Valis, Zemun – Partizan, Novi Beograd – Crvena zvezda, Radnički – Šabac, Vojvodina – Proleter.

Peto kolo, 30. oktobra: Partizan – Novi Beograd, Crvena zvezda – Radnički, Šabac – Vojvodina, Proleter – Nais, Valis – Zemun.

Šesto kolo 6. novembra: Nais – Šabac, Radnički – Vojvodina, Zemun – Proleter, Novi Beograd – Valis, Crvena zvezda – Partizan.

Sedmo kolo, 13. novembra: Vojvodina – Nais, Proleter – Novi Beograd, Valis – Crvena zvezda, Partizan – Radnički, Šabac – Zemun.

Osmo kolo, 4. decembra: Crvena zvezda – Proleter, Partizan – Valis, Radnički – Nais, Zemun – Vojvodina, Novi Beograd – Šabac.

Deveto kolo, 18. decembra: Proleter – Partizan, Šabac – Crvena zvezda, Nais – Zemun, Vojvodina – Novi Beograd, Valis – Radnički.