Derbijem Pensilvanije, Filadelfija – Pitsburg, u sredu (23.30) počinje nova sezone u najjačoj hokejaškoj ligi na svetu (NHL). Zbog pandemije virusa korona, rukovodstvo lige je odlučilo da skrati sezonu, pa neće biti 82 kola, kao do sada, već samo 56. Predviđeno je da se ligaški deo sezone odigra do 8. maja, kada kreće plej-of sa 16 ekipa, po četiri iz svake divizije.

Zbog toga što Vlada Kanade ne dozvoljava letove u druge države, odlučeno je da svih sedam ekipa iz zemlje Javorog lista igraju u jednoj diviziji. Privremeno, samo za ovu godinu je odlučeno da se redizajniraju divizije, da liga bude podeljena u četiri grupe – Central, Istok, Sever i Zapad.

CENTRAL: Karolina, Čikago, Kolumbus, Dalas, Detroit, Florida, Nešvil i Tampa Bej.

ISTOK: Boston, Bafalo, Njujork Rendžers, Nju Džersi, Njujork Ajlanders , Filadelfija, Pittsburg i Vašington.

SEVER: Kalgari, Edmonton, Montreal, Otava, Toronto, Vankuver i Vinipeg.

ZAPAD: Anahajm, Arizona, Kolorado, Los Anđeles, Minesota, San Hoze, Sent Luis i Las Vegas.

Ekipe iz Kanade igraće između sebe devet ili 10 puta, dok će ekipe iz SAD-a u istoj diviziji po osam puta da odmere snage. “Seleri kap” za narednu sezonu je 81.500.000 dolara, a minimalan ugovor za hokejaša je 750.000 dolara, umesto prošlogodišnjih 700.000.

Protekla sezone je završena 28. septembra trijumfom Tampa Beja koji je u finalu sa 4:2 u seriji bio bolji od Dalas Starsa. Šampion sa Floride počinje odbranu trona na svom ledu protiv Čikaga u četvrtak (01.00).

Tim sa Floride je i ove sezone jedan od kandidata za titulu. Prošle sezone Tampa stigla do krune iako skoro ceo plej-of nije igrao najbolji strelac tima, kapiten Stiven Stemkos. On je igrao samo nekoliko minuta u četvrtom meču finalne serije ple-j-ofa. Zbog povrede nije mogao više da pomogne saigračima. Najzaslužniji za titulu bili su Rus Nikita Kučerov, Kanađanin Brejdon Point i Čeh Ondrej Palat. Za MVP plej-ofa NHL lige izabran je Šveđanin Viktor Hedman. On je imao 10 golova i 12 asistencija u doigravanju.

U najuži krug favorita za titulu su Kolorado Avelanš, Las Vegas, Boston Brunis, kao i Pitsburg Pingvinsi sa dvojicom superstarova, Kanađaninom Sidnejm Krozbijem i Rusom Jevgenijem Maljkinom. Od timova iz Kanade, na papiru se najveće šanse daju Torontu, a najmanje Otavi. Detroit Red Vingsi, nekadašnji kraljevi leda, po kladionicama su najveći autsajderi predstojeće sezone.

Vašinton je posle titule 2018. godine dva puta uzastopno ispaldao je u prvoj rundi plej-ofa. Smenjen je trener Tod Rajden, a na njegovo mesto stigao je Piter Lavilit koji je prošle sezone vodio Nešvil Predatorse. Najbolji igrač tima iz prestonice SAD-a je ruski as Aleks Ovečkin, MVP plej-ofa 2018. godine. Osim Kepitalsa, trenere između dve sezone su promenili i Kalgari, Dalas, Minesota, Nju Džersi i San Hoze.

Za Kalgari Flejmse igraće i ove sezone Milan Lučić, Kanađanin srpskog porekla. On je s Boston Bruinsima bio osvajač Stenli kupa, a kasnije je nosio dres Los Anđelesa i Edmontona.

NHL

Sreda

23.30: (2,35) Filadelfija (3,80) Pitsburg (2,50)

Četvrtak

01.00: (2,10) Toronto (3,85) Montreal (2,90)

01.00: (1,60) Tampa Bej (4,20) Čikago (4,45)

04.00: (2,25) Edmonton (3,80) Vankuver (2,65)

04.30: (2,05) Kolorado (3,85) Sent Luis (3,00)

***kvote su podložne promenama

TABELA IZ SEZONE 2019/2020