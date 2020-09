Dalas Starsi su na korak do velikog finala i borbe za Stenli kup. Ekipa iz Teksasa ima prednost od 3:1 protiv favorizovanog Las Vegasa u seriji Zapadne konferencije NHL lige. Na Istoku Tampa Bej vodi protiv Ajlandersa sa 2:1 i večeras (21.00) u kanadskom Edmontonu ima šansu da stigne na korak do cilja.

Njujorčani su uneli dramu u petak kada su pobedili sa 5:3. Tim iz Velike jabuke je iskoristio neigranje napadača Aleksandera Kilborna zbog suspenzije i Brejdena Pointa zbog povrede. Kilborn se vraća u tim Džona Kupera jer je kažnjen sa jednom utakmicom neigranja.

Podsetimo, Kanađanin je u drugoj utakmici nasrnuo na Brusa Nelsona i kažnjen je sa mečom suspenzije. Vratiće se u tim u nedelju, kada se igra četvrti meč finalne serije Istočne konferencije najjače hokejaške lige na svetu. On je postigao 30 golova i imao 26 asistencija u ovoj sezoni.

I dalje stoji znak pitanja pored igranja Pointa. Odlični napadač je bio na ledu na subotnjem treningu, ali to ne znači da je spreman za utakmicu. Ukoliko ne bude mogao da pomogne saigračima, bio bi to veliki hendikep za Tampu jer se radi o hokejašu koji je u ovom plej-ofu postigao osam golova i imao 15 asistencija na 15 mečeva. Isti učinak ima i ruski as Nikita Kučerov.

Ekipa iz Njuorka je napravila podvig ulaskom u finale Istoka. U prvoj rundi doigravanja eliminisala je šampione iz 2018. godine Vašington Kepitalse, i to sa ubedljivih 4:1 u seriji, a u polufinalu je bila bolja i od Filadelfije Flajersa posle sedam utakmica.

Timovi koji povedu sa 3:1 u seriji u 90 odsto slučajeva su prolazili dalje u najjačoj hokejaškoj ligi na svetu.

NHL, FINALA KONFERENCIJA (EDMONTON)

ISTOK

Nedelja

21.00: (3,10) Njujork Ajlanders (3,85) Tampa Bej (2,00)/u seriji: 1:2/

ZAPAD

Dalas – Las Vegas 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) /u seriji: 3:1/

