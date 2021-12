Praznik odbojke na Ubu: Istorijski meč Lige šampiona, protivnik poljski Hemik

Gledali su uživo kvalifikacione utakmice za ulazak u Ligu šampiona, ali one ne mogu da se uporede sa onim što Ubljane čeka večeras. Pravi praznik odbojke! Šampionu Srbije u drugom kolu grupne faze na crtu izlazi poljski Hemik čiji dres nose srpske odbojkašice Jovana Brakočević Kancijan i Bojana Milenković (18 časova, Arena sport 1). Prvi put će se najjače evropsko takmičenje igrati u ovom gradiću, koji ima nešto preko 6.000 stanovnika.

Devojke koje sa klupe vodi Marijana Boričić su probile led na gostovanju evropskom prvaku italijanskom Koneljanu, kada su poražene maksimalnim rezultatom. S obzirom na to da ih je žreb sa najjačom ekipom spojio na startu, svi rivali posle toga biće bar za nijansu lakši...

„Mi u ovom takmičenju nemamo nikakav pritisak, tako da ćemo se truditi na svakoj utakmici da uživamo“, priča za Mozzart Sport novi dizač Uba Ana Jakšić, koja je stigla posle povrede Anđele Veselinović. „Hemik je veliki favorit, a mi treba da pokažemo da smo borbene, da imamo mnogo energije i da im pružimo što jači otpor. Imaćemo priliku na svakom meču Lige šampiona preko puta sebe da vidimo vrhunske igrače i sigurno da ćemo mnogo naučiti i steći neophodno iskustvo za dalje. Prolazak u grupnu fazu je ogroman uspeh i za klub i za grad, tako da sam sigurna da će građani Uba prepoznati važnost utakmica i podržati nas“.

Ana Jakšić je prethodne godine igrala polufinale CEV kupa sa TENT-om, pa su je ljudi sa Uba videli kao pravo rešenje u ovom nezgodnom trenutku. Sa Marijanom Boričić je sarađivala u prošlosti i u obrenovačkom klubu, a i u juniorskoj reprezentaciji Srbije.

„Tu sam već desetak dana, devojke su me prihvatile sjajno. Pokušavam da se uigram sa timom brzinski. Moram mnoge stvari da sklapam u hodu, jer ipak igram na poziciji dizača, pa je sve to malo komplikovano. Oni su me pozvali kada se povredila Anđela Veselinović, smatrali su da mogu da uletim i popunim kako treba, da im odgovoram u ovom momentu. Ja sam bila spremna jer sam sve vreme trenirala sa ekipom Srema. Bila sam bez kluba, ali sam sa njima radila prethodna tri meseca, Mirjana Musulin mi je mnogo izašla u susret“.

Odbojkašice Uba na meču protiv Koneljana (CEV)

Za prvu utakmicu protiv Koneljana nije bila tu, ali je na domaćoj sceni imala priliku da sa novim saigračicama odigra nekoliko mečeva...

„Uspele smo za vikend da dobijemo Inđiju, iako je bilo teško i napeto. Važno je zbog našeg samopouzdanja da smo izašle kao pobednik iz tog okršaja. Pratila sam domaću ligu i tokom prethodnih meseci iako nisam igrala. Čini mi se neizvesnije nego ranije, deluje da ove sezone ne može lako da se predvidi ko će biti u završnici. To sve čini prvenstvo samo zanimljivijim, tako da je interesantno igrati. Sve ekipe mogu da dobiju jedna drugu, nema unapred upisanih pobeda. Prethodne sezone nije bilo ovako. Inđiju bih izdvojila kao najveće iznenađenje – igraju ozbiljno, požrtvovano, sjajno serviraju, neprijatno je kad se sastaneš sa njima... Mislim da im je jedini cilj bilo opstajanje u ligi, a svima su skinuli bodove“.

Ana je profesionalnu karijeru započela u Crvenoj zvezdi, a u dva navrata je oblačila dres TENT-a. Tokom prethodne dve sezone je dirigovala igrom obrenovačkog tima...

„U Obrenovcu sam sam proživela jedan baš lep period. Igrala sam mnogo bitnih utakmica, upisala veliki broj pobeda. Lep je osećaj biti u vrhu tabele, igrati fajnal-for CEV kupa. Tamo sam bila sa mojom drugaricom Jelenom Lazić, tako da smo zajedno uživale“.

Partijama koje je pružala u TENT-u zaslužila je i reprezentativni poziv. Bila je deo ekipe koja je igrala Ligu nacija u Riminiju.

„Potajno sam se nadala pozivu. Mislim da su mi te utakmicu u nacionalnom timu pomogle da napredujem, dale mi neku dozu samopouzdanja... Videli smo da nam fali iskustvo i još mnogo rada, ali i da možemo sa nekim ekipama ravnopravno da se nosimo. Teško je bilo, ritam prenaporan. Da bismo uzeli poen nekoj ozbiljnoj ekipi, morale smo da igramo na 120 odsto. Ali, svakako značajno iskustvo za sve nas“, zaključila je Ana Jakšić, koja će večeras predvoditi Ub na utakmici Lige šampiona.