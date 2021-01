U predstojećoj F1 sezoni će se voziti rekordne 23 trke, a sezona je prema prvobitnom planu trebalo da startuje 21. marta Velikom nagradom Australije. Ipak, zbog ograničenja u vezi sa virusom korona, došlo je do promena, a prva trka voziće se u Bahreinu (26 -28. marta).

Velika nagrada Australije pomerena je za mesec novembar. U Melburnu će se vozači pojavljivati na pisti od 19. do 21. novembra, a to je prouzrokovalo nova pomeranja. Ingerlagos je vratio u kalendar Formule 1, a Velika nagrada Brazila pomerena je za nedelju dana unapred i voziće se od 5. do 7. novembra. Takođe, trke u Saudijskoj Arabiji i Abu Dabiju krenuće nedelju dana ranije.

U kalendar Formule 1 dodata je trka na čuvenoj stazi Imola, na kojoj su se vozači najbržeg cirkusa pojavili i prethodne sezone. Bila je to prva trka na Imoli od 2006. godine, a u predstojećoj sezoni za Imolu je rezervisan termin od 16. do 18. aprila. Ako ne dođe do novih promena, Italija će biti jedina zemlja sa dve trke u narednoj sezoni. pored trke na Imoli, tradicionalno će bolidi zujati u Monci od 10. do 12. septembra.

Ostaje da se vidi za koji datum će se organizatori odlučiti kada je u pitanju Velika nagrada Kine, koja je trebalo da se vozi 11. aprila.

