Prva pobeda Tonija Đerone: Nenadić se vraća u reprezentaciju!

Novi selektor – nova velika očekivanja. Ništa novo kada je reč o rukometnoj reprezentaciji Srbije, ali postoji verovanja da bi Orlovi, posle decenije stradanja, mogli sa novim kormilarom Tonijom Đeronom da polete ka uspesima.

Španski stručnjak imaće krajnje nezahvalan zadatak, ali Đerona je izvojevao prvu pobedu. Najbolji rukometaš Evrope Petar Nenadić najavio je, u razgovoru za B92, da će se vratiti u nacionalni tim.

"Ukoliko budem u planovima i viziji selektora odazvaću se.Fizički se osećam dobro. Nemam toliko godina da sam pri kraju karijere i ako se uklapam rado ću biti na raspolaganju. Da li dve ili još tri godine, dokle god budem mogao", rekao je Nenadić za B92.

As Vesprema se povukao iz reprezentacije Srbije posle razočaravajućih rezultata na svetskom i evropskom prvenstvu. "Konačno da je došlo da je pravih promena. U razmisljanju, svemu generalno, biće nova filozofija rukometa... Ipak, možemo da pričamo i bude krasno, ali ako se to što je Đerona zacrtao ne ispuni, nemamo ništa od toga. Ono što je najvažnije, svaki trener zahteva vreme, strpljenje i podrsku Saveza, javnosti. Da se napravi konačno pozitivna atmosfera. Nije važno da li ću se ja vratiti, to posle godinu dana neće nikome biti interesantno, nego šta dalje".

Konkretnije...

"Neophodno je razmišljati o narednih pet ili sest godina. Gledam mnogo šire, ne samo seniorsku reprezentaciju, već sve mlađe generacije. Naše kategorije su bile zapažene u Evropi, to su prolazne stanice, gube se igrači i talenti. Đerona razmišlja normalno i ispravno, ne igra samo seniorska reprezentacija, već sistem sa juniorskom, kadetskom i mlađim. To je poenta svega", dodao je Nenadić.

(Foto: Star Sport)