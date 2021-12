Radnički i Partizan pregazili rivale; Zvezda se mučila, ali udarila petu prvenstvenu recku

Može Crvena zvezda biti zadovoljna pobedom i ničim više, jer onošto su prikazali izabranici Aleksandra Filipovića na bazenu "Milan Gale Muškatirović" ispod je nivoa tima koji je učesnik Lige šampiona. Uknjižila je Zvezda petu prvenstvenu pobedu, dobila je Proleter na mišiće – 14:11

Upala je Crvena zvezda u rezultatsku krizu. U "malim" utakmicama pobeđuje, derbije - što domaće, što regionalne - izgubila je, a i neke bitne utakmice u Ligi šampiona. I to se odrazilo na crveno-bele. Pali su na psihološkom planu, upali su u "kanal", a Aleksandar Filipović ne uspeva da ih izvuče iz istog. Nikako osvajač Kupa Srbije da se trgne iz melanholije koja ga je zahvatila.

Ima nešto i do umora, ali ni izbliza crveno-beli ne igraju kao što su to radili na početku sezone. Klupa je široka, ali ipak samo na papiru. Retko kada se Aleksandar Filipović odlučuje da odmori više od jednog ili dvojice nosilaca protiv timova koji su rang ispod Zvezdinog, gledajući striktno individualni kvalitet. Večeras su na poštedi bili Miloš Vukićević i Nikola Rađen, pa je kapiten bio najbolji strelac crveno-belih u 21. veku - Veljko Tankosić.

Može se u kategoriju igrača koji su pošteđeni napora svrstati i golman Vladimir Mišović, koji je meč presedeo na klupi, a šansu je dobio Mihajlo Ivanović. Nisu crveno-beli mogli da računaju nekoliko vanserijskih odbrana golmana, koje Vladimir Mišović redovno isporučuje. Osetila se nesigurnost... Proleter iako je ostao bez ijednog boda, sasvim sigurno sa Dorćola ne odlazi zadovoljan, pošto je bio ravnopravan sa timom koji puca na trofeje. Gotovo čitav meč.

Povukao je na početku utakmice Gavril Subotić, svezao je tri gola i praktično sam u tim trenucima igrao protiv Proletera. Prvi mu se konkretnim doprinosom u napadu priključio Vuk Milojević. Zatresao je mrežu rivala udarcem sa distance. Odolevao je Proleter, uspeo čak i da povede, ali kada je proradio Bogdan Đurđić - meč završio sa tri gola na svom kontu, kao i Gavril Subotić- crveno-beli počeli su da se odvajaju. Ali, ne i da pre poslednjeg minuta otklone dilemu oko pitanja pobednika. Kada je Petar Smiljević minut pre kraja pogodio metu, bilo je jasno da sva tri boda ostaju na Dorćolu.

Za razliku od Aleksandra Filipovića koji nije odlučio da poštedi većinu najiskusnijih igrača - već samo Miloša Vukićevića i Nikolu Rađena - posle velikih napora u regionalnoj ligi i Ligi šampiona, trener kragujevačkog Radničkog je to učinio. Odmarali su Miloš Ćuk, Josip Vrlić, Lazar Dobožanov, Nebojša Toholj i Miloš Miličić, ali rezultat i igra nisu trpeli.

Izazvalo je to pozitivan efekat na Kragujevčane. Šampion Srbije i Jadrana gurnuo je mlađe u prvi plan, a oni su mu se odužili trijumfom protiv Naisa - 18:4.

Posebno će meč sa Naisom ostati urezan u sećanju Urošu Trpovskom, pošto mu je to bio debitantski nastup u Radničkom. Pretile su Nišlije na startu, dva puta vodile, ali to je sve što su uradile. Nije bilo potrebno momcima Uroša Stevanovića da se konsoliduju i povežu igru, već do poluvremena stekli su pozamašnu, za Nais nenadoknadivu razliku.

Radnički ni u nastavku nije otaljavao, sačuvao je veliki plus i ubedljivo soavio u 8. kolu Superlige Srbije, a Kragujevčane su do pobede vodili Aleksa Ukropina sa četiri i kapiten Filip Janković sa tri gola, dok je u redovima Naisa na čelu liste strelaca bio Đorđević, čija su dva hica završila u mreži šampiona.

Ni Partizan nije imao većih poteškoća da na "Banjici" potopi Valis. Crno-beli su udarili još jednu recku i nastavili da u stopu prate Novi Beograd, jedini tim sa stoprocentnim učinkom - 17:5.

Sastav Miloša Korolije je, baš kao i kragujevački Radnički, bio ubedljiv i posao je završio do poluvremena. Poslovično se ne muči Partizan u utakmicama u kojima je favotit, rutinski ih dobija i osigurava bodove u ranoj fazi utakmice.

Uigravao je trener crno-belih tim koji će napasti trofej u Kupu Srbije, na čiju se završnicu Partizan već plasirao, jer je u odnosu na ostale - višak slobodnog vremema usled neigranja Lige šampiona - odradio ranije. Dobio je Banjicu i plasirao se na Fajnal-for, koji će se odigrati 25. i 26. decembra. Imao je Filip Radojević loš turnir Jadranske lige, ostavio ga je iza sebe i u duelu sa Valisom bio najefikasniji igrač Partizana. Postigao je Radojević četiri gola, a sa tri ga je u stopu pratio Milan Aleksić.

VATERPOLO SUPERLIGA SRBIJE - 8. KOLO

Petak

Novi Beograd - Šabac 18:4

Subota

Zemun - Vojvodina 12:18

Radnički - Nais 18:4

Partizan - Valis 17:5

Crvena zvezda - Proleter 14:11