Rasne razmirice Tajsona Fjurija i Entonija Džošue

Iako pokušavamo da ignorišemo tuđe probleme, ovaj put rasne na Zapadu, nekako se ipak uvuku i u naše prostore i živote.

Ove "sezone" tema je rasa. Požar koji je zapalila maloumna i maliciozna intervencija policije u Minesoti života je stajala jednog nesretnika koji nit je zaslužio nit je imao imao želje da bude ikona borbe za prava manjina, pre svega afroameričke.

Ta iskra je zapalila suvo šipražje u požar koji se priprema već vekovima. Rasne nepravde, da se razumemo ima. Ali ne samo tamo i ne samo prema Afroamerikancima, te se problem prelio praktično na čitav tzv. Zapad. Nasilni i manje nasilni protesti, desetine njih održane su i sa ove strane Atlantika, najviše svakako tamo gde ima i najviše ljudi poreklom iz Afrike, kao što su Francuska i Velika Britanija.

Na jednom od najvećih protesa održanih na Ostrvu, u Votfordu svoje mišjenje je podelio i lokalni, a međunarodni heroj, čuveni bokser Entoni Džošua. Aktuelni WBA, IBF, WBO i IBO šampion u teškoj kategoriji održao je zapaljiv govor pred svojim sugrađanima. Očigledno ponesem atmosferom, malo je preterao, što je zasmetalo mnogima.

"Udarimo ih tamo gde ih najviše boli - po džepu. Ne kupujte njihove proizvode, ne ulazite u njihove prodavnice. Kupujte kod naših ljudi, pridržite tako našu zajednicu!"

Taktika poznata sa ovih prostora u vidu prostačke kampanje "kupujmo domaće", koju su u nekoliko navarata odradile skoro sve države bivše Jugoslavije sada se, eto i javno predlaže u ovom rasnom sukobu.

I naravno, odmah su usledile kritike, a među njima svoju je rekao i Tajson Fjuri sa kojim je Džošua dogovorio dve borbe za 2021. ne bi li ujedinio neko od dvojice Britanaca titule.

Aktuelni WBC šampion, pre toga mora da odradi i treći meč sa Amerikancem Dionteom Vajlderom, ali je već spreman da se poigra sa nervima i glavom budućeg suparnika.

"Verujem da Ej Džej ima svoje razloge za tako nešto, to jer njegovo mišljenje i to je OK" kaže čuveni Kralj Cigana, "Ali čisto da se zna, da sam ja rekao da se ne kupuje u crnačkim prodavnicama, odmah bi me razapeli na krst kao Isusa Hrista!"

Ako iko zna kako je to biti diskriminisan, onda je to Fjuri. On je naime pripadnik Travelera, što bi u slobodnom prevodu znači nešto tipa - čergari. U pitanju je narod poreklom iz Irske kojeg zovu Ciganima, mada nije dokazano da dele isto genetsko nasleđe kao ostali Romi. U svakom slučaju, na britanskom ostrvlju ih smatraju i ponašaju se prema njima kao u ostalom i u ostatku sveta, pa i ovde kod nas prema Romima. Samim tim, Kralj Cigana, ima puno pravo da ima svoje mišljenje kada se priča o pravima manjina, iako nikada to nije radio. Do sada.

"Ja sam slep za rase i ovakva glupost koju je izgovorio Džošua mi nikada i ne bi pala na pamet. Ceo život podnosim rasizam, a evo u avgustu ću napuniti 32. Ja mrzim rasiste, a pripadam Ciganima, jedinima prema kojima je izgleda i dalje dovoljeno da budete rasista. To je strašno! Ali baš me briga, meni su sve rase iste", zaključio je Fjuri.

Iako je u pitanju teška tema na koju je nemoguće naći dobro rešenje i pravilan odgovor, svakako treba saslušati sve strane. A Fjuri i Džošua će, nadamo se, ovu razmiricu preneti u ring i pružiti nam u dogledno vreme dve vrhunske borbe.