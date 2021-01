Pred današnje poslednje kolo ligaškog dela NFL šampionata poznato je samo polovina učesnika plej-ofa. Preostalih sedam franšiza koji od naredne nedelje kreću u borbu za Superboul biće poznata posle 17. kola. Ključa u obe konferencije.

Da vidimo šta je poznato... Najbolji tim u ligaškom delu sezone je branilac trofeja Vinsa Lombardija Kanzas Siti Čifsi koji su sa skorom 14-1 obezbedili prednost domaćeg terena na Erouhedu do Superboula koji se početkom februara igra u Tampa Beju na stadionu Rejmond Džejms.

Za današnji duel (19.00) protiv Los Anđeles Čardžersa, trener Endi Rid je odlučio da odmori Patrika Mahomsa, a verovatno će i većina nosilaca igre da dobiiju slobodan vikend kako ne bi reskirali povrede i bili odmorni za 14 dana kada šampion kreće u pohod na odbranu krune. Kanzas sigurno ne igra ni sledećeg vikenda kao najbolji tim Američke fudbalske konferencije (AFC). U vatru će mladi Čed Hen kome će to biti prvi start u šampionatu. Gosti iz Los Anđelesa imaće sigurno veći motiv da zabeleže pobedu.

Sigurni u doigravanju su pobednici divizija Sever AFC i Istok AFC-a Pitsburg Stilersi i Bafalo Bilsi. Oba tima će igrati na svojim stadionima sledeće nedelje u prvoj nokaut fazi, ali se obe ekipe bore za drugo mesto što donosi potencijalne dve utakmice kod kuće. Bafalo je pobedio Pitsburg pa u slučaju istog skora je u prednosti. Stilersi će u Klivlend sa rezervnom ekipom. Trener Majk Tomlin je odlučio da odmori startnog kvoterbeka, veterana Bena Rotlisbergera, kao i nosioce igre u odbrani, Ti Džej Vota, Kamerona Hejvorda i centra Markisa Pounsija. Zamena za Big Bena biće Mejson Rudolf, prošlogodišnji ruki koji se nije proslavio u prvoj sezoni kada je menjao povređenog Rotlisbergera. Braunsi moraju da pobede ako žele u plej-of, pa su veliki favoriti u Ohaju.

Bafalo igra sa divizijskim rivalom Majamijem i pobedom Dolfinse može da izbaci iz igre za plej-of. Protekle nedelje je zaražen virusom korona rezervni kvoterbek Rajan Ficpatrik koji je bio junak pobede tima sa Floride protiv Rejdersa u Las Vegasu protekle nedelje. Mladi Tua Tagovailoa i svakako bi bio starter, ali trener Majamija Brajan Flores viće neće imati džokera ako Tua bude u problemu kao u prošlom kolu. Bilsi su u strašnoj formi, možda trenutno igraju najbolji fudbal u ligi. Imaće motiv da izbace divizijske rivale, osvoje drugo mesto u konferenciji, a prvi put u šampionatu imaće pomoć navijača, popularne Bils mafije. Oko 6.500 navijača moći će da prisustvuje meču. Vreme u Bafalu u ovo doba godine je hladno, a gosti nisu navikli da igraju u takvim uslovima, što je još jedan adut za Bilse koji igraju fantastično na krilima kvoterbeka Džoša Alena i risivera Stefona Digsa.

U AFC-a čak pet timova imaju skor 10-5, a ima mesta u plej-ofu za četiri. U konkurenciji za doigravanje su Klivlend, Baltimor, Majami, Tenesi i Indijanapolis. Ako svi pobede u poslednjem kolu ispada Indijanapolis, ali Koltsi imaju najlakši zadatak na svom terenu protiv najgore ekipe lige Džeksonvila. Baltimor takođe ima na papiru lak posao u Sinsinatiju. Lamaru Džeksonu treba još 92 jarde da bi postao prvi kvotervek u istoriji lige koji je u dve uzastopne sezone istrčao više od 1.000 jardi.

Uzbudljivo je i u Nacionalnoj fudbalskoj konferenciji (NFC). Četiti franšize su sigurne u plej-ofu – Grin Bej Pekersi, Nju Orleans Sejntsi, Sijetl Sihoksi i Tampa Bej Bakanirsi, a za tri mesta u doigravanju bore se šest ekipa. U borbi za trofej Vinsa Lombardija će pobednik Istoka – Vašington, Dalas ili Njujork Džajantsi i dve od tri ekipe – Los Anđeles Remsi, Arizona Kardinalsi i Čikago Bersi. U direktnom dvoboju na stadionu Met Lajf u Njujorku, Džajantsi i Dalas Kaubojsi (19.00) odlučuje ko ostaje u igri za plej-of.

Pobednik čeka poraz Vašingtona u poslednjem meču ligaškog dela sezone (ponedeljak, 02.20) ako želi da osvoji diviziju i ima prednost domaćeg terena sledeće nedelje protiv najverovatnije Tampa Bej Bakanirsa. Kaubojsi su bili otpisani, ali su vezali tri pobede i imaju ulogu blagog favorita proitv Džajantsa koji su u padu forme.

Grin Bej bi trimjumfom u Čikago protiv Bersa obezbedio prvo mesto u NFC-a i prednost igranja na zaleđenom Lembo fildu do Superboula što je velika prednost ako se zna kavi su teški uslovi za gostujće ekipe u januaru u Viskonsinu. Eron Rodžers je viđen kao MVP lige. Ima najbolji kvoterbek rejting, najviše tačdaun pasova (44), a s obzirom da neće igrati u poslednjem kolu jedini konkurent za laskavau nagradu, Patrik Mahoms, kvoterbeku Siraša se smeši treći put trofej za najboljeg igrača lige. Loša vest za Pekerse, a posebno za Rodžersa, je ta da se teško povredio najbolji levi tekl lige, David Bahtijari. On je na treningu u četvrtak pokidao prednji ukršteni ligament kolena i čeka ga pauza od minumum devet meseci. Moraće Pekersi u borbu za titulu bez ključnog igrača u ofanzivnoj liniji.

Čikago je bio u nokdaunu, ali se probudio Mič Trubiski i doveo Berse na prag plej-ofa. Ako Bersi pobede Pekerse na Soldžer fildu sigurni su u plej-ofu. Ako Grin Bej slavi, onda četa Meta Negija čeka poraz Arizone od Remsa u Los Anđelesu. Remsi u najbitniji meč sezone ulaze desetkovani. Zbog povrede palca desne ruke i operacije prošle nedelje neće biti startnog kvoterbeka Džereda Gofa. Menjaće ga nepoznati 25-godišnji Džon Volford. Takođe, trener Šon Mekvej neće moći da računa i na najboljeg risivera Kupera Kapa koji je na COVID-19 listi, kao i raning beka Kema Ejkersa. Trijumf bi mogla da iznese odlična odbrana na čelu sa najboljim defanzivcem lige Eronom Donaldom. U tavoj sutuaciji Kardinalsi će imati ulogu favorita na velelepnom So Faj stadionu u Los Anđelesu. Ekipi iz Finiksa samo pobeda donosi plasman u plej-of. U slučaju poraza u borbi za titulu ostaju Remsi i Bersi.

Zbog virusa korona Nju Orleans je ostao bez raning bekova. Zaražen je sjajni Elvin Kamera koji je prošle nedelje oborio rekord star 91 godinu od od čak šest istrčanih tačdauna na meču protiv Minesote. Neće biti ni Latavijsa Mareja, pa će ulogu raning beka da ima iskusni Taj Montgomeri, a Šon Pejton će često da koristi i kvoterbeka Tajsoma Hila za probijanja. Sejntsi mogu do prvog mesta u AFC-a samo ako Grin Bej izgubi, a Sijetl pobedi. Onda bi u krugu sa tri tima koji imaju skor 12-4 bili prvi i imali bi prednost domaćeg terena do Superboula u Tampi. Sijetl može do čelne pozicije u NFC-u samo ako pobedi San Francisko, a konkurenti Grin Bej i Nju Orleans izgube u Čikagu, odnosno u Šarlotu od Karoline.

