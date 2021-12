Risović: Ginule smo jedna za drugu, samo da nastavimo istim putem

Veliki trijumf slave rukometašice Srbije! Napokon su uspele kao pobednice da napuste teren posle duela sa Crnom Gorom. Drugi krug Svetskog prvenstva započele su na najbolji mogući način. Trenutno imaju četiri boda na trećoj poziciji, a pred njima su još utakmice protiv Francuske (subota) i Slovenije (ponedeljak).

Ekipa Bojane Popović je na kraju prvog poluvremena imala plus četiri, a onda je ekspedicija Uroša Bregara žestoko uzvratila, preokrenula, obezbedila pobedu i održala nadu da je moguće da dođe do četvrtfinala.

"Kada smo pripremali ovu utakmicu, znao sam da ćemo imati problema sa njihovom brzom igrom i sa igračima kao što su Pletikosić i Grbić i pivotmeni. Na poluvremenu smo se u svlačionici dogovorili da budemo mnogo bolji u odbrani, napad je bio u suštini dobar", rekao je posle utakmice Bregar. "Uspevali smo da budemo dobri u realizaciji, neke stvari smo i promašivali. Ipak, ključ uspeha je bila odbrana u drugom poluvremenu, Crna Gora je u tom periodu postigla samo sedam golova. Podigli smo se, imali dobar psihološki momenat i to smo i iskoristili. Protivnice su pale i na kraju sam baš ponosan što je Srbija najzad uspela da savlada Crnu Goru".

Kapiten Jovana Stoiljković je posebno istakla učinak golmana naše reprezentacije.

"Bila je teška borba, teško prvo poluvreme, gubile smo neke duele koje nije trebalo", naglasila je Jovana Stoiljković. "U drugom poluvremenu smo bili koncentrisaniji na sve zadatke koje imamo i na to kako treba da igramo odbranu, tako da je onda sve to bilo na mnogo višem nivou. Zaustavile smo napad Crne Gore, što je prouzrokovalo dalje njihove greške, takođe je i Jovana Risović na golu zaustavila neke šuteve u važnim momentima, tako da smo preokrenule rezultat i na kraju smireno došli do pobede. Utakmica se igra od prvog do 60. minuta. Ja sam zaista presrećna i ponosna na ovaj tim jer smo posle toliko godina pobedile Crnu Goru".

Velike zasluge za pobedu idu na račun Jovane Risović.

"Veoma sam ponosna na ove devojke i na celu ekipu. Istina je da nismo u utakmicu ušle u potpunosti kako je trebalo. Dolazile smo u šanse u napadu, ali smo imale neke promašene zicere. Mnogo sam srećna i ponosna što nismo odustale na četiri gola zaostatka na poluvremenu. Skupile smo snage i hrabrosti i u drugo poluvreme ušle jako. Igrale smo čvrstu i agresivnu odbranu, ginule jedna za drugu i rezultat je došao. Stvarno moram još jednom da kažem da sam veoma ponosna na ceo tim i da se nadam da ćemo ovim putem i nastaviti", zaključila je Risovićeva.