Šabac uplivao u pogrešnu dimenziju, Novi Beograd nije njegova liga: Lider Superlige čuva savršen učinak

Vaterpolo je jednostavna igra kada ga igraju majstori. A, ponekad deluje da vaterpolisti Novog Beograda ne igraju, već da se poigravaju u bazenu. Iz paklenog ritma Novi Beograd izašao je sa jednim, bezbolnim ožiljkom. Onim zarađenim u Ligi šampiona od Ferencvaroša u Budimpešti. Za kraj mini-ciklusa, koji je uvod u borbu za prvi trofej i bitke u Kupu Srbije, vaterpolisti Novog Beograda su, kao i pre deset dana, tukli Šabac - 18:4 (5:1, 5:1, 6:1, 2:1).

Znatno teže Novi Beograd dobio je Šapčane u regionalnoj ligi, morao je da zapne i podigne nivo obrtaja kako bi slomio otpor rivala. I taj prvi susret timova poslužio je Novom Beogradu da skenira protivnika, stekne bolju sliku o mogućnostima i kvalitetu Šapčana, a potom u narednom izvrši udar na mestima gde je najtanji. Eksploatisao je Novi Beograd mane protivnika, bolje je plivao, imao sijaset kontri...

Ni četvrtinu Šabac nije izdržao, Vujasinovićevi momci napunili su rivala ličnim greškama, konstantno imali igrača više i maestralno ga koristili. A, takođe i brdo peteraca. Na turniru regionalne lige u Beogradu timovi su mahom propuštali šanse da na najlakši način dođu do gola - promašili su trećinu penala. Najstroža kazna je, pak, za Novi beograd bila poslastica. To je i ostala. Bez promašaja je Novi Beograd bio na prvom turniru Jadranske lige, tukao ih je besprekorno i večeras.

Šulc sa loptom, Mandić u bloku (©VK Novi Beograd/Đorđe Kostić)

Kula od karata koju je posložio Anto Vasović počela je da se ruši upravo iz peterca. Ivan Kopcev je skrivio penal, a Dušan Mandić ga je realizovao nakon prethodnog loba iz igre. Bili su to prvi signali lakog pada Šapčana na "11. aprilu", a nije previše vremena bilo potrebno Novom Beogradu da utakmicu pretvori u "viktoriju". Kampovali su izabranici Vladimira Vujasinovića ispred gola protivnika, rutinski rešavali situacije sa igračem više, a u dva navrata je Strahinja Rašović ostao u vagterpolo ofsajdu i na sjajna dodavanja posle odbrana Gojka Pijetlovića matirao Radoslava Filipovića, koji je dobio poziv Dejana Savića za reprezentativno okupljanje.

Šabac je u sve četiri deonice po jednom uspevao da zatrese mrežu lidera Superlige, ne više od toga. Šabačkim Delfinima bilo je potrebno četiri minuta da postignu prvi gol preko kapitena Nikole Markovića, a došao je posle "hokejaške" izmene Vladimira Vujasinovića. Redom su se upisivali na semaforu i Vasilije Martinović, Angelos Vlahopulos, Duško Pijetlović... Mahom u trenucima kada je Novi Beograd imao igrača više.

Isterao je Novi Beograd iz igre Mihajla Repanovića i Ivana Kopceva, koji je skrivio dva peterca, a drugi je sa lakoćom u gol pretočio Draško Gogov, minule sezone najbolji strelac. Jedini koji je koliko-toliko uspeo da odskoči u Šapcu, suprotstavi se Novom Beogradu i zatrese mrežu dva puta je Ognjen Stojanović. Propustio je povremeni reprezentativac Srbije turnir Jadranske lige, bio je to ozbiljan udar na ambicije Šapčana. Prekinuo je Ognjen Stojanović dve velike serije drim-tima, ali to nimalo nije omelo Novi Beograd. Naprotiv, nastavio je u istom ritmu da igra do kraja.

IZBOR UREDNIKA

Razmahao se u drugom poluvrmenu i Miroslav Perković, jedan od najtalentovanijih centara na svetu. Crnogorski nebrušeni dijamant letos se usidrio na "11. aprilu" došao je na "doradu" kod Vladimira Vujasinovića i da pokupi fore od Duška Pijetlovića, napreduje i stasa na Novom Beogradu. Imao je blistavih trenutaka, evidentno je da prostora za napredak i izrastanje u dominantnog centra ima, a na Miroslavu Perkoviću je da životnu priliku ugrabi i da "grize". Šapčanima je spakovao dva gola.

Da Šabac ne ostane bez gola u poslednjem kvartalu postarao se kapiten Dušan Marković, koji je prelepim lobom pronašao put do mreže, i poravnao se sa Ognjenom Stojanovićem. Kod Novog Beograda najefikasniji bio je Dušan Mandić sa tri gola, a pored pomenutog Miroslava Perkovića po dva su postigli i Duško Pijetlović, Strahinja Rašović, Vasilije Martinović i Radomir Drašović.

VATERPOLO SUPERLIGA SRBIJE - 8. KOLO

Petak

Novi Beograd - Šabac 18:4

Subota

17.45: Zemun - Vojvodina

18.45: Radnički - Nais

19.00: Partizan - Valis

20.00: Crvena zvezda - Proleter