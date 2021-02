Fernando Gabriel Tatis Medina, bejzbol igrač čije ime koje ne znači mnogo prosečnom ljubitelju sporta u Evropi, početkom januara napunio je 22 godine, a posle samo 143 utakmice u MLB stigao je da se upiše u knjigu rekorda najkvalitetnije bejzbol lige na svetu.

Momak iz Dominikanske Republike koji još od 16. godine jede profesionalni hleb, dogovorio je produžetak saradnje sa San Dijego Padres na rekordnih 14 godina i to za 340.000.000 dolara, što je treći najveći ugovor u MLB i šesti ikada u profesionalnom sportu.

Šta je to što je "prinudilo" ekipu iz San Dijega da na 14 godina veže izuzetno talentovanog momka koji igra na poziciji "šortstopa" i koji je već u drugoj MLB sezoni bio u finalnom izboru za MVP?

"Ovih 14 godina je ... zaista mnogo vremena. Na kraju ovog dogovora timovi će leteti na huverkraftovima od svojih hotela, izgrađenih na nebu poput Landovog grada u 'Imperija uzvraća udarac' do igrališta. Svi će imati sluge robote na koturaljkama. Ali do tada, ko zna, možda će 30 miliona dolara godišnje biti dovoljno da se pokrije godišnja stanarina za garsonjeru u Gaslampu (kvart u San Dijegu). Padres će igrati u stadionu izgrađenom na štulama. Moj osećaj je da Padresi misle da će Tatis Jr. biti odličan zaista dugo vremena. Ako neko sa 22 godine vredi ovakav novac, onda je to verovatno on", našalio se Bredford Dulitl, specijalista ESPN za bejzbol.

A onda je konkretnije pojasnio.

"Sviđa mi se to što San Dijego troši ogroman novac kako bi zadržao igrača koji bi mogao da bude najuzbudljiviji kamen temeljac tima u narednih deset godina i koji ima ogroman potencijal da bude najbolji u istoriji franšize. Nije bez rizika, jer je Tatis imao povredu leđa u debitantskoj sezoni, ali prema onome što je prikazao u poslednje dve godine, ovo će se pokazati kao mudra investicija za Padrese",

S Dulitlom se slaže i njegov kolega Dejvid Skonfild.

"Padres vidi ono što svi vide, a to je da je Tatis pun paket - i to ne samo zbog onoga što u polju. Odličan je udarač čiji će vrhunac biti tek u budućnosti. Ima odlične fizičke sposobnosti i drži najvažniju odbrambenu poziciju na terenu. Ali i on je velik i jednog dana biće ol-star na drugim pozicijama. A za tim koji nije imao istinsku ikonu franšize otkako se povukao Toni Gvin, Tatis može mnogo da znači za Padrese, kao i za čitav bejzbol. Više od svega, signalizira fanovima San Dijega da franšiza ne gleda samo kratkoročno, već planira da bude višegodišnji faktor u MLB", kaže Skonfild.

Biće šta biti mora, a jedno je sigurno, da će Tatis koji je izabran u idealan tim MLB prošle sezone, dobiti 340.000.000 dolara...

NAJVEĆI UGOVORI U MLB

Mike Traut, LA Ejndžels (2019–2030) 426.500.000

Muki Bets, LA Dodžers (2020–2032) 365.000000

Fernando Tatis, San Dijego Padres (2021–2034) 340.000.000

Brajs Harper, Filadelfija Filis (2019–2031) 330.000.000

Đankarlo Stenton, Majami Marlins (2015–2027) 325.000.000

Gerit Kol, Njujork Jenkis (2020–2028) 324.000.000

Meni Mačado, San Dijego Padres (2019–2028) 300.000.000

Aleks Rodrigez, Njujork Jenkis (2008–2017) 275.000.000

Nolan Arenado, Kolorado Rokis (2019–2026) 260.000.000

Aleks Rodriguz, Teksas Rendžers (2001–2010) 252.000,.000

Miguel Kabrera, Detroit Tajgers (2016–2023) 248.000.000

Entoni Rendon, LA Ejndžels (2020–2026) 245.000.000

Stifen Strasburg, Vašington Nešnals (2020–2026) 245.000.000

Albert Pujols, LA Ejndžels (2012–2021) 240.000.000

Robinson Kano, Sijetl Mariners (2014–2023) 240.000.000