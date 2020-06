SBC 28 Revenge - Sudar pod otvorenim nebom u Odžacima!

MMA ratnici u Srbiji, nakon pandemije korona virusa koja je poslednjih meseci paralisala celu planetu, vraćaju se na veliku scenu takmičenjem u organizaciji prestižne SBC Revenge organizacije. Pod otvorenim nebom 19. juna na trgu u Odžacima očekuje nas još jedan vrhunski spektakl pod banerom "Serbian Battle Championship" kao lidera borilačkog sporta u regionu.

‌U glavnoj borbi večeri je dostojnuanajvećih svetskih MMA pozornica - vrhunski okršaj između dva velika šampiona - Mire Jurkovića iz Srbije i Gorana "Ghost" Reljića iz Hrvatske.

Jurković je inače šampion u Engleskoj gde je osvojio pojas "Lion FC" promocije, a nastupao je i u čuvenom britanskom "Cage Warriors" borilištu. Iza sebe ima veliku pobedu nad tamošnjom legendom Džejmsom Vebom.

“Za najveće dostignuće u dosadašnjoj karijeri ipak smatram SBC šampionski pojas koji sam zasluženo osvojio u sada već jednoj od najboljih evropskih organizacija. Moj cilj i želja su da krenem stopama boraca i šampiona koji su u skorije vreme iz SBC-a direktno stigli među svetsku elitu, u najjaču svetsku MMA organizaciju, UFC - Stefan Sekulić, Duško Todorović, Mišel Pereira, Luis Rafael Žapa, Aleks Leko… Vredno radim na tome svakodnevno, nije lako, napori su veliki, ali svaki put do vrha je takav. Svestan sam toga, samo da me zdravlje služi, idem napred do ostvarenja mojih MMA snova” istakao je srpski borac.





Red borbi

Adrian Radovanović (Srbija) vs Slavoljub Mitić "Mitke" (Srbija)

Nemanja Uverić (Srbija) vs Anđelko Kitić (Hrvatska)

Jovan Zdelar (Srbija) vs Stanislav "Pantera" Krofak (Hrvatske)

Nebojša Mršić (Srbija) vs Ilija Brkan (Hrvatska)

Nikola Egić (Srbija) vs Nemanja Prhić (Srbija)

Nenad Avramović (Srbija) vs Enis Mučaj (Hrvatska)

Nemanja "Sledgehammer" Kovač (Srbija) vs Milan Nakić (Srbija)

Main Event - Glavna borba večeri

Miro Jurković (Srbija) vs Goran "Ghost" Reljić (Hrvatska)

UFC zvezde i legende sporta, šampioni velikih organizacija svoju priliku za povratak na vrh traže upravo preko najbolje regionalne promocije SBC Revenge - Fabio Maldonado, Satoši Iši, Bojan Veličković, Igor Pokrajac, Žunior Albini, Majkl Falkao, naravno i Goran "Ghost" Reljić!

“Za Mira, kao nekog ko želi svetsku karijeru, kao i za Gorana koji je mesto među elitom odavno zaslužio i potvrdio, ova vrhunska borba je najrealnija sportska opcija, i pravi izazov - bivši LFC prvak i aktuelni šampion SBC-a protiv bivšeg šampiona BKB (Bare Knuckle Boxing) promocije, kao i prvaka evropskog KSW-a, dobro poznatog imena svim ljubiteljima MMA sporta, bivšeg UFC i Rizin borca, jednog od najboljih MMA boraca iz Hrvatske - Gorana Reljića. Očekuje nas vrhunski spektakl pored glavne borbe večeri uz pregršt zanimljivih međunarodnih duela i fantastičnih MMA okršaja, uz nastupe pravih šampiona i legendi sporta, dokazanih imena evropske i regionalne scene, kao i mladih nada pred kojima su najveći sportski uspesi spremni su za dvadeset i osmi SBC događaj” zaključioje prvi čovek SBC organizacije Bojan Mihajlović.

