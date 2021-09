Dobili smo prvu senzaciju od početka Evropskog prvenstva za odbojkaše!

Aktuelni olimpijski šampion Francuska je ispala u osmini finala! Domaći autsajder Češka je napravila ogromno iznenađenje savladavaši najbolju ekipu sveta sa šokantnih 3:0 (25:22, 25:19, 34:32) i zakazala četvrtfinale sa Slovenijom.

Turska je juče ozbiljno uzdrmala srpsku reprezentaciju, Portugalci su izborili pet setova protiv Holandije, Ukrajina uzela set Rusiji, lebdelo je neko iznenađenje u vazduhu ali niko nije mogao da pretpostavi da će baš olimpijski šampion biti taj koji će da stane na nagaznu minu i da odleti u vazduh.

Došli su Francuzi sa skoro istim sastavom iz Tokija prepuni samopouzdanja, pregazili sve u grupnoj fazi (samo jedan izgubljen set u pet utakmica!) i ciljali povratak na tron na kojem su prvi i jedini put bili 2015. Ali očigledno da je promena selektora posle Igara i dolazak slavnog Brazilca Rezenda na klupu umesto legendarnog Lorana Tilija uzdrmala francuski tim. Brazilac nije poveo na prvenstvo dugogodišnje uzdanice Stefana Bojea i Kima Tilija, ali opet su tu bile ostale zvezde francuske odbojke poput Engapeta, Patrija, Grebenjikova, Le Gofa...

Ali energična i podmlađena Češka nošena podrškom preko 5.000 navijača u Ostravi je odigrala fantastičan meč i priredila ogromno iznenađenje. Jesu Česi u grupi savladali vicešampione Slovence i pokazali da su nezgodan tim, ali su isto tako zabeležili i poraze od autsajdera Bugarske i Belorusije pa su na kraju prošli grupu kao četvrtoplasirani i niko im nije davao šanse pred okršaj sa jednom od sila svetske odbojke.

Sa kapitenom Hadravom kao jedinim iole zvučnim imenom u prvoj postavi, nekoliko solidnih igrača iz domaćeg prvenstva i mladićima rođenim 1999. godine Polakom i Vašinom, Česi su bili potpuni autsajder ali su ponovili senzaciju od pre četiri godine kada su eliminisali Galske petlove takođe u četvrtfinalu EP.

Predvođeni nezaustavljivim Hadravom, Česi su vodili od porvog do poslednjeg poena prvog seta, imali i plus sedam u jednom trenutku, ali na kraju slavili sa tesnih dva razlike pošto su Francuzi prišli na 22:23. Hadrava je u prvom setu osvojio sedam poena uz sjajnih 75 odsto realizacije u napadu. Delovalo je i tada da je dug put pred Česima i da su Francuzi i dalje favorit da preokrenu. Pogtovo zbog završnice seta... Ali domaći tim je još bolje odigrao drugi set! Hadravi se pridružio i mladi primač Vašina u napadu i Česi su na kraju dominantno osvojili set protiv olimpijskih šampiona.

A onda je viđena prava drama u trećem setu!

Francuzi su krenuli na sve ili ništa, nisu imali više šta da izgube. Poveli su 11:8 i delovalo je da se meč neće završiti u tri seta. Česi su preokrenuli na 12:11 i krenula je žestoka borba za svaki poen. Domaćin je održavao prednost do 18:18 kada su Francuzi preokrenuli. Došli su do dve set lopte (24:22), ali je neverovatni domaćin nanizao tri poena i došao do prve meč lopte. Prve od devet!

Skoro svaku je ubitačnim napadima poništavao sjajni Žan Patri. Delovalo je da su Česi iskoristili sedmu, krenulo je slavlje cele dvorane, igrači su se rastrčali po terenu od sreće ali je Rezende zatražio čelendž. Ispostavilo se da se neko od domaćih u bloku upecao pa je drama nastavljena.

Ali blok Zajičeka na Engapetu pri devetoj meč lopti je bio čist kao suza i Češka je napokon slomila olimpijske prvake. Krenulo je veliko slavlje.

Kapiten Jan Hadrava je sa 18 poena i 68 odsto uspešnosti u napadu bio udarna igla Češke. Mladi Vašina je doprineo sa 15 poena i sjajnim prijemom. Srednjaci Zajiček i Polak su bili bolji od francuskih. Ma ceo tim je odirgao na visokom nivou. Na drugoj strani je Patri osvojio 20 poena, ali je podbacila prva zvezda Erin Engapet sa samo 12 poena i ispod 50 uspešnosti u napadu.

Česi u četvrtfinalu idu na aktuelnog vicešampiona Sloveniju koju su već savladali u grupi i imaju pravo da se nadaju polufinalu posle 20 godina i prvoj medalji u odbojci.

EVROPSKO PRVENSTVO – OSMINA FINALA

Subota

Poljska – Finska 3:0 (25:16, 25:16, 25:14)

Rusija – Ukrajina 3:1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22)

Nedelja

Italija – Letonija 3:0 (25:14, 25:13, 25:16)

Holandija – Portugalija 3:2 (22:25, 25:22, 26:24, 20:25, 15:13)

Nemačka – Bugarska 3:1 (25:14, 18:25, 25:19, 25:22)

Srbija – Turska 3:2 (25:18, 22:25, 22:25, 25:23, 15:12)

Ponedeljak

Slovenija – Hrvatska 3:1 (25:20, 25:18, 19:25, 25:12)

Češka - Francuska 3:0 (25:22, 25:19, 34:32)

PAROVI ČETVRTFINALA

Utorak

17.30: Holandija - Srbija

20.30: Poljska - Rusija

Sreda

17.30: Italija - Nemačka

20.30: Češka - Slovenija