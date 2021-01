Neka nova, bolja, fantastična Srbija. Kada dobijemo pravog selektora, stranca, Tonija Đeronu, kada se postavi sistem, Orlovi igraju kao u transu. U utorak je napravljena senzacija pobedom u Zrenjaninu protiv Francuske (27:24), a naši rukometaši bili su na pragu novog čuda, trijumfa u Kreteju protiv najtrofejnije selekcije u istoriji u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2022. godine. Ipak, popustili su naši rukometaši u finišu. Na kraju herojski remi – 26:26 Srbije. Odbranio je golman Vladimir Cupara šut Timotija N'Gesana u poslednjim trneucima kada smo imali igrača manje na terenu. Francuska nijednom nije povela u nastavku, pa bi bilo nezasluženo da smo se vratili bez makar boda.

Mogla je Srbija do i do drugog boda, ali na kraju morali smo da se sačuvamo i ovaj jedan. Lazar Kukić, srednji bek Srbije moga je da bude tragičar. Na +1 , manje od dva minuta pre kraja, napravio je glupost, isključenje, zadržao je loptu kada smo je već Izgubili. Kentin Mae je izjednačio na minut do kraja. Imali su Orlovi napad za pobedu, ali smušeno su odigrali, izgubili loptu. Domaćin je imao 18 sekundi, ali junak meča Cupara nije dao da Trikolori pobedom naprave uvertiru pred Svetsko prvenstvo u Egiptu.

Može Srbije da igra moderan rukomet, odbrana može bude granitna, da dajemo golove sa krila, da Marsenić bude nezadrživ na poziciji pivotman, da bekovi postižu golove sa 10+ metara. Ako tome dodama da imamo jedan od najboljih golmanskih tandema na svetu, Dejana Mirosavljeva i Vladimira Cupara, rezultat je tu. Pravo je šteta što nećemo igrati na Svetskom prvenstvu u Egiptu.

Odlično je Srbija počela. Raspoloženi na startu meča bili su pivotmen Mijajlo Marsenić i levio bek Petar Đorđić. Njih dvojica su postili prva četiri gola za Orlove. Mogao je Marsenić do +4 na startu meča, ali je promašio zicer, pokušao da lobuje Vensana Žerara, ali je bio neuspešan.

Bogdan Radivojević i Mijajlo Marsenić (©MN Press)

Trgli su se Trilolori. Kao što je Marsenić bio nezaustavljiv za domaćina, tako i naši rukometaši nisu imali rešenje za kružnog napadača Barselone, Ludovika Fabregasa, koji je dao tri uzastopna gola. Luka Karabatić je u kontri tek u 14. minutu prvi put doveo Francusku u vođstvo 7:6. Međutim, nisu se dali naši rukometaši, odlično je delovala odbrana na čelu sa Ilijom Abutovićem, povratnikom u nacionalni tim. Nekoliko uspešnih intervencija imao je Vladimir Cupara koji je dobio šansu od početka umesto Dejana Milosavljeva.

Orlovi su šest minuta bili bez primljenog gola, napravili su mini seriju 3:0 i golom Radivojevića sa svoje polovine kada je gol bio prazan, naša selekcija je povela sa 9:7. U drugom delu prvog poluvremena razigrali se i levoruki Miloš Orbović i Bogdan Radivojević.

Posle odbrane Cupare, Radivojević je iz kontre postigao gol za +3 Srbije – 14:11. Zbunjeni su bili Galski petlovi, a Kukić prvom golom na meču donosi Orlovima prednost od 15:11. Naš golman Cupara bio je sjajan u finišu, odbranio je nekoliko lopti i na odmor se otišlo sa +3 za našu reprezentaciju – 15:12. U Zrenjaninu je bilo 14:11 za Srbiju pre četiri dana.

Očekivao se odgovor Francuza u nastavku, ali naši rukometaši nisu ispuštali prednost do finiša. Cupara je nastavio sa sjajnim odbanama. Na desnom beku je Jovica Nikolić imao dobru rolu. Golom mladog desnog krila Vorkapića, Orlovi su opet vratili +3 – 20:17 u 43. minutu. Imao je Vorkapić kontru za +4, ali je promašio ceo gol. Kazna je stigla ubrzo. Trikolori postižu dva pogotka i prilaze na samo -1 – 20:21, ali nije Srbija pala, nije dozvolila četi Gijoma Žila da preokrene rezultat.

Posle najlepše akcije na meču - cepelina, Šotić je sa pozicije levog krila u 54. minutu doneo +2 Srbiji - 24:22. Domaćin odgovara sa dva brza gola. Cupara brani zicer sa šest metara Fabregasu, a na dva i po minuta pre kraja i Dejan Milosavljev je odbranio sedmerac. Skakali su naši igrači na svaki gol, svaku odbranu, blok, kontru, gol. Ovo je prava Srbije. Neki novi pozitivni vetrovi duvaju u izmrcvaljenom nekada trofejnom sportu koji je dotakao stranputicu poslednjih godina. Izgleda je sa Špancem Đeronom krenulo na bolje. Francuzi nijednom nisu vodili u nastavku. Na kraju veliki, herojski bod naših rukometaša u Kreteju.

Najefikasniji u našoj selekciji bio je Mijajlo Marsenić sa osam golova (samo jedan promašaj). Levi bek Petar Đorđić je šest puta zatresao mrežu domaćina.

I u Kreteju, selektor Srbije Toni Đerona nije mogao da računa na Petra Nenadića, Marka Vujina, Nemanju i Vanju Ilića, Nemanju Zelenovića i Milana Milića. Naš najbolji igrač Nenadić ima povredu leđa, ali se očekuje da će igrati naredne nedelje u trećem kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo kada Srbija bude igrala sa Grčkom.

FRANCUSKA - SRBIJA 26:26 (12:15)

FRANCUSKA: Žerar (šest odbrana,) Pardan (jedna odbrana), Fabregas 5, En Gesan 4, Deska 4, Karabatić 3, Remili 3, Gigu 2, Mae 2, Mem 2, Lagard 1, Abalo, Dipanda, Port, Turna, Ričardson

SRBIJA: Cupara (14 odbrana), Milosavljev (sedmerac), Marsenić 8, Đorđić 6, Radivojević 4, Orbović 2, Šotić 1, Kukić 1, Obradović 1, Vorkapić 1, Kolaković 1, Nikolić 1, Abutović, Popović, Pešić, Sretenović.

KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO

Subota

GRUPA 1

Francuska - Srbija 26:26 (12:15)

GRUPA 5

Poljska - Turska 35:24 (16:12)

Nedelja

GRUPA 2

