Dugo se čekao veliki povratak srpskih klubova u Ligu šampiona, ove godine naša zemlja ima dva sigurna učesnika, a žreb u Ostiji spojio je srpske predstavnike u istu grupu. Novi Beograd i Radnički iz Kragujevca će, pored domaćih takmičenja, “ratovati” i u Ligi šampiona.

Pomenutom dvojcu bi u eliti mogla da se priključi i Crvena zvezda. Naravno, ako prođe kroz golgotu kvalifikacija, a kreće od drugog kola. Poznato je 12 od 16 učesnika, a preostala četiri popuniće kvalifikanti (po dva u obe grupe).

Radnički, koji je minule sezone osvojio Superligu Srbije i Regionalnu vaterpolo ligu, i Novi Beograd, vicešampion naše zemlje, smešteni su u Grupu A sa mađarskim Ferencvarošom, Barselonetom, Olimpijakosom i Dinamo Tbilisijem.

U drugoj grupi nalaze se branilac titule Pro Reko, dubrovački Jug, Marselj, Steaua i nemački predstavnici Hanover i Špandau. Fajnal-ejt Lige šampionaće se održati u Beogradu, kao što je to bio slučaj i prethodne sezone. Domaćin je Novi Beograd.

Direktor Radničkog, Jugoslav Vasović, istakao je da je grupa interesantna i da je veliko pitanje je li mogla biti teža...

“Izvukli smo veoma jaku grupu, nije moglo teže, a pridružiće nam se i dva takođe jako kvalitetna kvalifikanta. Međutim, to smo i želeli, borili smo se da igramo u Ligi šampiona i nadmećemo se sa najboljima. Grupa je vrlo interesantna, sa Ferencvarošem, Barselonetom i Olimpijakosom, koji su bili šampioni Evrope u poslednjih nekoliko godina. Posao nam otežava i to što će iz naše grupe samo tri tima ići na završni turni”, rekao je Jugoslav Vasović, direktor Radničkog.

On je dodao da klub uvek gaji visoke ambicije, ali da kao debitant u takmičenje ulazi bez prevelikog pritiska.

“Nadam se da će se igrati uz prisustvo publike i da su pred nama jako lepe i interesantne utakmice. Naše ambicije su uvek najviše i idemo na najviši mogući plasman, ali s obzirom na to da smo debitanti, u takmičenje ulazimo bez prevelike presije. Želimo da vidimo gde smo u odnosu na najbolje klubove i igrački i organizaciono. Biće to veliki zadatak za sve nas u klubu, ali sam siguran da ćemo ga ispuniti i što je najvažnije, verujem da ćemo igrati dobar vaterpolo, a videćemo za koliko će to biti dovoljno”, zaključio je Vasović.

SASTAV GRUPA VATERPOLO LIGE ŠAMPIONA ZA SEZONU 2021/2022:

Grupa A

Ferencvaroš (Mađarska)

Barseloneta (Španija)

Olimpijakos (Grčka)

Dinamo Tbilisi (Gruzija)

Novi Beograd (Srbija)

Radnički (Srbija)

Kvalifikant A

Kvalifikant D

Grupa B

Pro Reko (Italija)

Jug (Hrvatska)

Hanover (Nemačka)

Marselj (Francuska)

Špandau (Nemačka)

Steaua (Rumunija)

Kvalifikant B

Kvalifikant C