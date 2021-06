Ekspedicija srpskih sportista za Olimpijske igre u Tokiju od danas broj 77 članova.

Novitet je da su konačno potvrđene kvote za petoro džudista, koji su skupili dovoljno bodova na prethodnim velikim takmičenjima, zaključno sa Svetskim prvenstvom koje je nedavno održano u Budimpešti.

Viza za Tokio potvrđena je Milici Nikolić (do 48kg), Marici Perišić (do 57kg), Anji Obradović (do 63kg), Nemanji Majdovu (do 90kg) i Aleksandru Kukolju (do 100kg).

Svih petoro su ujedno i kandidati za medalje, pošto su imali zapažene nastupe na minulom Svetskom prvenstvu. Anja Obradović se okitila bronzom, dok je Aleksandar Kukolj uzeo srebrnu medalju, a Marica Perišić je poražena u borbi za treće mesto.

„Džudo je u Japanu nešto posebno. Osvajao sam mnoge medalje na svetskim i evropskim takmičenjima, ali zlato sa Grend slema u Tokiju ostaje u posebnoj uspomeni. Japanci obožavaju džudo i nema sumnje da će biti poseban osećaj takmičiti se na Olimpijskim igrama pred japanskom publikom“, rekao je Kukolj za sajt Olimpijskog komiteta.

U ovom momentu Srbija zvanično ima 77 kvalifikovanih sportista za Igre. Put Tokija idu timovi u vaterpolu (12 takmičara), ženskoj odbojci (12), ženskoj košarci (12), muški tim u basketu (4), pa onda petoro pomenutih džudista, onda trojica stonotenisera (Jevtović, Pete, Levajac), sedmoro strelaca (Arunović, Mikec, Stefanović, Arsović, Vukašinović, Milovanović, Sebić), sedmoro plivača (Silađi, Stjepanović, Čelić, Crevar, Barna, Nikolić, Aćin), dvoje atletičara (Španović i Sinančević), troje kajakaša (Stefanović, Novaković, Zdelar), troje veslača (Vasić, Mačković, Arsić), četvorica rvača (Kadžala, Datunašvili, Nemeš, Micić), dve tekvondoistkinje (Mandić i Bogdanović) i jedna karatistkinja (Preković).

Vize još nisu definitivno potvrđene u svetu tenisa, pa će broj srpskih sportista podići i Novak Đoković, kao i ako budu odlučili da idu Miomir Kecmanović i Filip Krajinović, dok su Dušan Lajović i Laslo Đere odlučili da ne idu u Tokio. Iz svake zemlje mogu najviše četvoro predstavnika u tenisu. Preliminarno, trebalo bi i Nina Stojanović da dobije mesto na Igrama.

Takođe, očekuje se da muška košarkaška reprezentacija izbori plasman u Tokio, pa će se ukupan broj putnika na kraju približiti broju 100.