Triler na Soldžer fildu pripao je Čikagu. U prvom meču petog vikenda NFL šampionata Bersi su pobedili Tampu Bej sa 20:19 i stigli do četvrtog trijumfa i nastavili poteru za Grin Bejom na Severu Nacionalne fudbalske konferencije (NFC).

Opet je sjajna odbrana domaćina rešila pitanje pobednika u neizvesnoj završnici. Imao je Tom Brejdi minut i 17 sekundi da stigne makar do fild gol pokušaja, ali odbrana na čelu sa Kalilom Mekom nije mu dozvolila ni nadu u poslednjem napadu. Stigao je legendarni as do 40 jardi od svog gola, ali nije mogao dalje.

Povredama desetkovani napad Bakanirsa nije izdržao do kraja. Bez Krisa Godvina, Ej Džej Hauarda, Leonarda Forneta, sa rovitim Majkom Evansom, Tampa je poklekla drugi put u sezoni i sada ima skor 3-2.

Odlično su gosti krenuli, poveli sa 13:0. Nik Fols ništa nije mogao protv defanzive Bakanirsa, ali se probudio u finišu druge četvrtine. Prvo je Dejvid Montgomeri istrčao za tačdaun, a onda gosti gube loptu, a to sve kažnjava Fols. Odličan pas ka Džimiju Gremu u finišu druge četvrtine bio je dovoljan za preokret rezultata do poluvremena – 14:13.

U nastavku nismo videli tačdaun pas. Napadi su uspevali da dođu samo do fild gol pokušaja. Imala je Tampa veliku šansu kod vođstva od 19:17. Imao je Brejdi napad na oko tri minuta pre kraja da završi posao, ali je odbrana Bersa bila odlična, brzo zaustavila nekadašnjeg kvoterbeka Nju Inlganda. Loptu je dobio Fols i doveo svoj tim do šuta za fild gol. Kiker Kairo Santos je bio precizan za 20:19, na minut i 17 sekundi do kraja. To se ispostavio kao konačan rezultat.

Bila je ovo prva pobeda Nika Folsa kao startnog kvoterbeka tima iz Ilinoisa. On je u trećem meču sezone protiv Falkonsa u Atlanti zamenio Miča Trubiskog. U prvom meču nije bio uspešan protiv Indijanapolis Koltsa (11:19), ali je sada slavio protiv velikog rivala, kao i pre dve i po godine, kada je bio junak pobede Filadelfije u Superboulu protiv Petriotsa, koje je predvodio Tom Brejdi.

NFL – PETI VIKEND

Petak

Čikago - Tampa Bej 20:19 (0:10, 14:3, 0:3, 6:3)

Nedelja

19.00: (1,70) Atlanta (13,0) Karolina (2,40)

19.00: (1,10) Baltimor (17,0) Sinsinati (8,25)

19.00: (1,40) Hjuston (14,0) Džeksonvil (3,35)

19.00: (1,05) Kanzas (18,0) Las Vegas (12,5)

19.00: (4,60) Njujuork Džets (15,0) Arizona (1,25)

19.00: (1,30) Pitsburg (15,0) Filadelfija (4,00)

19.00 Tenesi - Bafalo

19.00: (4,60) Vašington (15,0) Los Anđeles Rems (1,25)

22.05: (1,25) San Francisko (15,0) Majami (4,60)

22.25: (2,40) Klivlend (13,0) Indijanapolis (1,70)

22.25: (1,20) Dalas (15,0) Njujork Džajants (5,40)

22.25 Nju Ingland - Denver

Ponedeljak

02.20: (1,40) Sijetl (14,0) Minesota (3,35)

Utorak

02.15: (1,25) Nju Orleans (15,0) Los Anđeles Čardžers (4,60)

