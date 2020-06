Super Kem za 7.500.000 potpisao za Nju Ingland

Mesecima je trajala nedoumica – gde će Kem Njuton? Doskorašnji kvoterbek Karoline dugo je bio slobodan agent posle završetka saradanje sa Panterima. Vagao je, čekao pravu ponudu i na kraju odlučio da ode u Nju Ingland Petriotse.

Super Kem, MVP lige 2015. godine, potpisao je jednogodišnji ugovor sa četom Bila Beličika za 7.500.000 dolara. Sada već veteran trebalo bi da bude zamena za legendarnog Toma Brejdija koji je pre nekoliko meseci šokirao sve kada je odlučio da posle dve decenije napusti franšizu iz Bostona i preseli se na Floridu, u redove Tampa Beja.

Njuton je jedan od najpopularnijih igrača NFL-a u protekloj deceniji. Popularni Supermen je imao dve godine za zaborav. U prošlom šampionatu se povredio na početku sezone, tokom pauze imao je tešku operaciju stopala, ali su u Petriotsima procenili da je spreman da predvodi napad Nju Inglanda naredne sezone.

Na poziciji kvoterbeka rivali za mesto startera biće mu mladi i još neafirmisani Džeret Stidam i veteran Brajan Hojer, koji se po treći put vratio u redove tima iz Bostona. Prošle sezone je igrao za Indijanapolis Koltse.

Iskusni kvoterbek je slobodan agent od 25. marta kada je otpušten u timu iz Šarlota posle devet godina. On je bio prvi pik na draftu 2011. godine, a sezonu karijere imao je 2015, kada je Karolinu odveo do jubilarnog 50. Superboula i zaslužio nagradu MVP lige. U ligaškom delu sezone je radio šta je hteo, dominirao, vodio svoj tim do fantastičnog skora 15-1, lako stigao do borbe za pehar, ali je u finalu Denver sa Pejtonom Meningom i Vonom Milerom bio bolji i lako pobedio sa 24:10.

Posle te sezone iz snova za Njutona nastaju problemi. Povrede su ga sputale da pokaže raskošni talenat. Karolina je odlučila da ga zameni. Na njegovo mesto stigao je nekadašnji kvoterbek Minesote i Nju Orleansa Tedi Bridžvoter.

Super Kem u karijeri ima 68 pobeda, 55 poraza, dok je jedan meč završen bez pobednika.