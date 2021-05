Najkvalitetniji timovi u Srbiji su počistili konkurente u četvrtfinalnim dvobojima na startu plej-ofa. Nisu im ostavili ni prostor da se nadaju posle prvih utakmica, a potom su samo potvrdili kvalitet u revanš susretima. Ispunili su Radnički, Zvezda, Šabac i Novi Beograd očekivanja. Njihovim prolaskom uslovi su se stekli da se dobije najbolja završnica plej-ofa u poslednjih nekoliko godina.

Novi Beograd i Crvena zvezda otvaraju polufinalnu seriju (19.00), koja se igra na dva dobijena meča, a u drugom polufinalu od 20.30 se u Kragujevcu sastaju Radnički i Šabac.

Povratkom povremenih reprezentativaca u srpski vaterpolo, liga je dobila na kvalitetu, a u istom trenutku se napravio jaz između četvorke koja se plasirala u polufinale i ostatka timova. To najbolje oslikava večiti derbi, naročito drugi meč u kojem je Zvezda slavila sa 14:2 protiv Partizana. Napravili su crveno-beli sjajnu uvertiru za duele sa Novim Beogradom, samopouzdanje je nabildovano pred sudar sa sastavom Vladimira Vujasinovića.

U ligaškom delu Crvenoj zvezdi nije pošlo za rukom da nadigra Novi Beograd. Gradski rival je naneo crveno-belima jedan od tri poraza (12:8), a za preostala dva zaslužan je Radnički iz Kragujevca. Prvi susret završen je bez pobednika (11:11), a baš kao i u te dve utakmice, u centru pažnje će sa obe strane biti oni najiskusniji.

Gavril Subotić, Veljko Tankosić i Miloš Vukićević pokretačka su snaga crveno-belih. Priključio im se i Nikola Rađen, a Veljko Tankosić će u polufinalu pokušati da probije granicu od 300 golova i postane najbolji strelac Zvezde u 21. veku. Sa druge strane će glavnu reč imati Miloš Ćuk, Draško Gogov i Aleksa Avramović, koji je bio član zlatne Zvezdine generacije iz 2013. godine.

Radnički je u četvrtfinalnim duelima bio najefikasniji, mreža Naisovog gola zatresla se 35 puta. Kragujevčane u polufinalu čeka Šabac, aktuelni šampion Srbije i branilac titule osvojene pre dve godine. Šapčani žele da pehar ostane u njihovim vitrinama, a Kragujevčani da dominaciju iz regionalnih voda prenesu i na Srbiju.

Radnički je u prvenstvu Srbije pretrpeo samo jedan poraz, od Novog Beograda, dok je Šabac u plej-of ušao sa četvrtog mesta. Nisu Šapčani započeli sezonu na najbolji način, ali su vremenom počeli da dižu nivo igara i bez poraza su do početka marta, kada ih je savladao upravo Radnički.

Jasno i glasno iz Radničkog poručuju uoči polufinala da je osvajanje titule u Srbiji primarni cilj za njih.

„Spremni smo za polufinale i očekujem pobedu na našem bazenu. Svakako da smo favoriti, što pokazuje i tabela i ne bežimo od te uloge, no ona nas neće ni uljuljkati. Znamo da moramo da pružamo maksimum do kraja šampionata, kako bismo došli do šampionske titule, koja nam je ove sezone glavni cilj. Ali, ima još mnogo da se igra i idemo korak po korak. Najbitnije je da smo svi zdravi pred početak polufinalne serije“, istakao je Filip Janković, kapiten Radničkog.

Radnički je u oba ovosezonska duela potopio Šapčane, a najveća opasnost po tim iz grada sa Save biće Strahinja Rašović i Aleksa Ukropina. Sa druge strane, trener Vasović će najveće nade polagati u Ognjena Stojanovića i Sava Ćetkovića.

„Ne bih se preterano osvrtao na te dve prethodne utakmice, jer polufinale ima mnogo veći ulog i značaj. Pritom, oba duela smo igrali na startu polusezona, pa ni mi ni oni nismo bili potpuno uigrani. Sigurno je da će biti bolji sa novim trenerom i dva iskusna pojačanja koja su se sada uklopila. Međutim, i mi smo mnogo napredovali i mislim da nećemo imati problema ukoliko odigramo onako kako znamo“, zaključio je Janković.

SUPERLIGA, POLUFINALE (PLEJ-OF) - PRVI MEČ

Sreda

19.00: Novi Beograd - Crvena zvezda

20.30: Radnički Kragujevac - Šabac