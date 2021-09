Bitka za ulazak u finale Evropskog prvenstva 2011. godine. Borba za evropsku bronzu 2015. godine. Polufinale šampionata Starog kontinenta 2017. godine. Epski obračun za zlato na kontinentalnoj smotri 2019. godine. Sve su ovo bili veliki dueli odbojkašica Srbije i Turske. Danas je zagarantovana još jedna poslastica u režiji istih aktera u polufinalu EP.

Ponovo utakmica sa ogromnim ulogom. Dobro poznati rivali istračaće na teren „Štark arene“ u 17 časova, a onaj ko pobedi boriće se u subotu za zlatnu medalju sa boljim iz duela Italija – Holandija, koji je na programu na istom mestu večeras od 20 časova.

„Ne samo da smo prošli finalisti, nego dugo godina ratujemo sa njima. Pobedili smo ih 2015. za bronzu, pa 2017. smo ih dobili u polufinalu, pa 2019. u finalu... I 2011. u polufinalu. Redovno ratujemo u završnicama šampionata“, prisetio se selektor Zoran Terzić svih važnih mečeva, na kojima su trijumfi pripali našoj selekciji, koja zbog takve prošlosti i današnji okršaj dočekuje sa ulogom blagog favorita.

Turska je u grupnoj fazi, jedina uz Italiju, ostvarila za nijansu bolji učinak nego Srbija. Dobila je svih pet mečeva, a izgubila samo jedan set. Pobede su u Klužu ostvarile protiv Holandije, Ukrajine, Rumunije, Švedske i Finske. U osmini finala u Plovidivu slavile su protiv Češke, a u četvrtfinalu su srušile Poljsku. Srbija je na putu ka drugoj fazi savladala BiH, Francusku, Azerbejdžan, Belgiju i Rusiju (set količnik 15:2). U osmini finala je lako preskočila Mađarsku, a potom eliminisala Francusku.

„Izuzetno su dobra ekipa, sastavljena od odličnih igrača sa vrlo dobrom klupom“, prokomentarisao je Terzić. „One igraju u jednoj od najjačih liga na svetu. Još jedan detalj je važan, koji može da odluči, a nadam se da neće biti na njihovoj strani – želja“.

Nema nepoznanica između ova dva tima. Zoran Terzić sedi na klupi turskog Fenerbahčea i trenira Edu Erdem, jednu od glavnih uzdanica protivničkog tima, a sa njima je na istom mestu prošle sezone bila i Bianka Buša, kao i turska reprezentativka Beliz Baškir. Tijana Bošković je godinama već glavna snaga turskog Ezačibašija, za koji igra i veoma opasna Hande Baladin, kao i libero Simge Sebnem Akoz i srednji bloker Jasemin Guveli. Đovani Gvideti sa klupe dugo vodi Vakifbank, u kome su veliki trag ostavile Milena Rašić i Maja Ognjenović. U tom moćnom klubu su im saigračice bile Čansu Ozbaj, Tugba Senoglu, Zehra Guneš, Ajča Ajkač, a do prošle sezone je taj dres zajedno sa njima nosila i Ebrar Karakurt... Meliha Ismailoglu je takođe bila sa njima u timu, a pre toga sa Tijanom u Ezačibašiju, a naredne sezone će biti u Fenerbahčeu, baš kao i Unal Buse.

„S obzirom na to da njihov trener vrlo dobro poznaje naše igračice, da ja vrlo dobro poznajemo sve njihove, neće biti nekih iznenađenja sigurno. Suština priče će biti ko bude bolje ispoštovao i uopšte mogao da odradi taktički sve te stvari koje se kažu pre utakmice. To zavisi od talenta, želje i koliko si spreman“, poručio je Terzić.

Naš selektor već godinama dobija taktičke bitke protiv Đovanija Gvidetija. A još jedno važno nadmetanje vodiće i danas. Najbolja srpska odbojkašice Tijana Bošković protiv sebe će imati veliku snagu Turske mladu korektorku Ebrar Karakurt. Na mreži će borbu voditi Milena Rašić i Mina Popović sa Edom Erdem i Zehrom Guneš. Maja Ognjenović će pokušati i ovog puta da nadmudri bivšu mlađu klupsku saigračicu Čansu Ozbaj. Prijem je u rukama Bianke Buše i Bojane Milenković sa jedne strane i Hande Baladin i Tugbe Senoglu sa druge. Naša Silvija Popović nasuprot sebe ima Simge Šebnem Akoz. Kod njih će u sastavu biti i Mirjam Boz, koja je bila na pauzi zbog pozitivnog testa na koronu, ali je najavljeno da se vraća za polufinale.

„Turska je protivnik koga vrlo dobro znamo, 2019. smo igrale finale u Ankari, sad polufinale kod nas u Beogradu. Sigurno da smo izuzetno kvalitetna reprezentacija, njihovi rezultati to pokazuju, ali mi ćemo se koncentrisati na nas. Nadam se da ćemo prikazati dobru igru i proći u finale“, rekla je Tijana Bošković.

Poslednji veliki okršaj koji su odigrale ove dve ekipe dugo će ostati upamćen. U pitanju je finale Evropskog prvenstva pre dve godine, koje je Srbija dobila rezultatom – 3:2 u prepunoj hali domaćih navijača u Ankari.

„One će biti izuzetno motivisane, ne samo da nam vrate dugove iz Ankare, i od pre toga, nego da dođu najzad do tog zlata, koje nemaju, a do kog su bile blizu nekoliko puta. Biće vrlo teško pobediti ovu utakmicu, ali uz pravu želju i motivaciju i relaksiranu igru imamo šanse“, zaključio je selektor Zoran Terzić.

Simbolično, Srbija ove godine slavi desetogodišnjicu od prve evropske titule osvojene u Beogradu. I tada su u polufinalu naše reprezentativke ispred sebe imale upravo Turkinje. Domaće su u „Pioniru“ lako povele sa 2:0, protivnice izjednačile na 2:2, a onda naše pokazale mirnije živce u taj-brejku, pobedile sa 15:12 i otišle u finale. Od tog duela sa Turskom, svaki put su odlazile u polufinala EP, a ovo danas će im biti šesto uzastopno. Sada jure četvrto evropskog zlato, a treće vezano posle pobeda 2017. i 2019. godine. Da bi do njega došle, moraju prvo da preskoče poznatog i teškog rivala.

EVROPSKO PRVENSTVO ZA ODBOJKAŠICE - POLUFINALE

17.00: (1.40) Srbija – Turska (2.70)

20.00: (1.20) Italija - Holandija (4.00)