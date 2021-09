I taj zlatni niz je morao jednom da stane. Odbojkašice Srbije posle dve uzastopne evropske krune, moraju ovog puta da prihvate i srebro. U finalnom meču u "Štark areni" bolje od njih bile su Italijanke – 3:1, koje su posle mnogo bolnih poraza uspele da sruše velikog rivala. Međutim, bez obzira na to što se porazom završava ovo takmičenje, selektor Zoran Terzić nije imao šta da zameri njegovim izabranicama.

"Zna se kakva smo mi zemlja, kakav smo narod. Tražimo uvek najbolje, da pobedi naša ekipa bez obzira na to koja je u pitanju. Naravno da nam je mnogo teško danas... Izgubili smo jedno ovako finale pred ne znam ni ja koliko hiljada ljudi u „Areni“ u našem glavnom gradu. Logično je da ne možemo da budemo preterano srećni, s jedne strane. S druge, treba biti realan – dve medalje za ovo leto su fantastičan rezultat. Ove devojke su osvojile 20. odličje za prethodnih 15 godina. Ne znam da li postoji ekipa na svetu koja je to uradila na velikim takmičenjima“, podsetio je Zoran Terzić kakav je kontinuitet iza ovih devojaka.

Prilikom tajm-auta pri kraju četvrtog seta veoma je emotivno pogodio svoje igračice kada im je rekao koliko veruje u njih i šta one za njega predstavljaju.

"To sam već pomenuo više puta i tokom utakmice sam rekao. One su najbolje na svetu sigurno, to što ponekad izgube, to se dešava. Mi smo od 2016. godine na svim takmičenjima do ove godine bili prvi. Ne može uvek da se bude prvi, naravno. Ne bi bilo interesantno, na kraju krajeva. Ali, ostaje žal, ostaje velika bol zbog ovog poraza, koja će trajati neko vreme dok ne ukapiramo da je i to srebro veliki rezultat“.

Kad podvuče crtu posle tri takmičenja ovog leta, Lige nacija koja je odigrana u podmlađenom sastavu, pa Olimpijskih igara i Evropskog prvenstva, može da bude samo zadovoljan zbog dve osvojene medalje.

"Još jednom bih rekao da ne pamtim sezonu kada sam bio ponosniji na moju ekipu. Svaka im čast. Znaju one sve, rekao sam im posle utakmice i za vreme sve što sam hteo. Znaju moje mišljenje, bez obzira na to da li pobedimo ili izgubimo“, zaključio je Terzić.