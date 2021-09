Nanizala je neverovatnih 39 poena. Pronalazila prolaz iz nemogućih pozicija, dok drugima nije išlo. Oborila svetski rekord kada je jačina napada u pitanju – 110,3 kilometara na čas. Tijana Bošković je gospodarila „Štark arenom“ i još jednom ostavila Turkinje praznih šaka.

Nekada se ta Federacija borila da je uzme pod svoju zastavu, ali na našu veliku sreću nije uspela. Danas je stigla još jedna potvrda njene moći, izuzetne fizičke i mentalne snage. Najzaslužnija je što će se Srbija sutra pred beogradskom publikom boriti za treće uzastopno evropsko zlato.

"Bilo je potpuno ludilo, kao što ste mogli da vidite. Bilo je stvarno neizvesno do poslednjeg poena u prvom i drugom setu. Ponosna sam na to kako smo se borile, nismo nijednog trenutka gubile nadu. Ni posle tog prvog seta, iako smo i u drugom gubile tri razlike pred kraj. Uspele smo da preokrenemo i kasnije bez nekih velikih problema da završimo utakmicu u našu korist. Zaista sam ponosna na sve nas. Posebno na devojke koje su sa klupe doprinele i dale nam nenormalno dobru energiju, hvala im mnogo na tome. Nadam se da će sutra biti još bolje, a mi ćemo se potruditi da donesemo još jedno zlato", poručila je posle meča Tijana Bošković.

Selektor je istakao da se na devojkama jasno prepoznaju znaci umora, ali one iz nekih skrivenih rezervi uspevaju da izvuku poslednje atome snage.

"Ne znam odakle, svaki put kada igramo za nacionalni tim motiv je ogroman, posebno što smo sada u Beogradu. Hvala publici koja nam je kroz sve ove utakmice na Evropskom prvenstvu dala dodatnu snagu".

Medalja je obezbeđena, preostaje još samo jedna bitka na putu ka zlatu. Deluje da bi devojke mogle sutra na teren da zakorače potpuno rasterećene... Takav savet im je dao i selektor – da igraju za svoju dušu i uživaju bez obzira na to kakav će biti ishod.

"Mislim da možemo da budemo rasterećene, jer ipak imamo iskustva, neću da budem skromna, u igranju ovakvih utakmica. Prethodnih godina smo bile u polufinalima i finalima svih najjačih takmičenja, znamo šta nas sutra očekuje bez obzira ko će biti protivnik".

Najjači smeč na svetu od danas je delo Tijane Bošković.

"Ne bih to da komentarišem, mislim da su danas neki igrači kada ja nisam mogla, povukli. Zaista sam im zahvalna, bez obzira na to koliko sam poena ja osvojila", podelila je zasluge za pobedu Tijana Bošković, kako to pravim igračima i dolikuje, sa svojim saigračicama.