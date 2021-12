Ub otkinuo set favoritu, Jovana Brakočević morala da spašava Hemik

Činjenica da nemaju nikakav pritisak niti imperativ pobeda u Ligi šampiona, odbojkašice Uba je osokolila da večeras prikažu odlično izdanje protiv protivnika koji je stigao u Srbiju kao veliki favorit. Mogle su izabranice Marijane Boričić još više problema da naprave poljskom Hemiku, ali su neke šanse u trećem periodu propustile, pa moraju da se zadovolje sa prvim osvojenim setom u grupnoj fazi elitnog takmičenja. Pobedu u koferima za Poljsku nosi tim u kome kapitensku traku nosi Jovana Brakočević Kancijan – 3:1 (25:20, 18:25, 25:20, 25:16).

Upravo je nekadašnja reprezentativka Srbije odigrala veliku ulogu u ovom trijumfu. Provela je prva dva seta na klupi, ali kada je stručni štab uvideo da sa Ubom nema šale, morao je nju da pošalje na teren. U trećem činu je Ub imao visoku prednost posle sjajnih servisa (14:8), a onda su Jovana Brakočević Kancijan i drugarice režirale preokret i sprečile raspoloženog protivnika da dođe do vođstva u setovima. Naša igračica je u tom periodu bila najefikasniji akter, nanizala je sedam poena, donosila je prave odluke i izlazila kao pobednik prilikom nadmudrivanja na mreži. Na krilima tog preokreta Poljakinje su držale kontrolu u rukama i u narednom setu, pa nisu dozvolile da dođe do neizvesne završnice, već su sigurnim koracima prošetale do drugog trijumfa u grupnoj fazi.

MN Press

Od početka utakmice su Ubljanke pokazale veoma hrabru igru, bile su rasterećene i uživale su u svakom poenu. U prvom setu su se sjajno držale, ali su posustale u samoj završnici u kojoj je do izražaja došao kvalitet Martine Lukašik. Drugi period je protekao potpuno u znaku domaćih, koje su letele po terenu sa osmehom na licu i u takvom raspoloženju su izgradile visoku prednost - 17:7. Odlično je dirigovala igrom Ana Jakšić, a po njenim notama su svirale i sve ostale devojke. Hemik je u finišu smanjio zaostatak, ali nije uspeo da dođe do potpunog preokreta. Treći period je bolje počeo za domaće, ali su se gošće u najvažnijem trenutku izvukle iz nezgodne pozicije i okrenule meč na svoju vodenicu. Pobedu su overile u četvrtom setu u kome nije bila nikakve drame.

Kao najefikasniji akter susreta u dvorani na Ubu izdvojila se Martina Lukašik sa 19 poena. Kakolevska je upisala jedan manje, a Čirnijanska dodala 15. Jovana Brakočević Kancijan je za dva seta zabeležila 12 poena, uz visoke procente realizacije - 65 odsto (17-11). Druga srpska igračica u poljskom timu Bojana Milenković igrala je u prva dva seta i upisala tri poena.

U domaćem sastavu koji je igrao bez kapitena Ljiljane Ranković, najbolja je bila Nikolina Lukić sa 14 poena. Sara Pavlović je završila susret sa 12, a Ljubica Kecman sa 10 poena. Sofija Medić je zabeležila devet.

Posle dva kola Ub ima dva poraza uz set količnik 1:6. Naredni rival za dve nedelje im je mađarska Niređhaza, protiv koje će imati lepu priliku da dođu i do prvih bodova.

LIGA ŠAMPIONA ZA ODBOJKAŠICE – DRUGO KOLO

Grupa A

Prometej Dnjepro – Rešov 1:3

Drezden – Lokomotiva Kalinjingrad (U TOKU)

Grupa B

Monca – Miluz (U TOKU)

Četvrtak

18.00: Salo – Vakifbank

Grupa C

Dukla Liberec – Novara 0:3

THY Istanbul – Dinamo Moskva 2:3

Grupa D

Marica Plovdiv – Fenerbahče 1:3

Dinamo Kazanj – Beziers 3:1

Grupa E

Ub – Hemik Police 1:3

Četvrtak

18.00: Niređhaza – Koneljano