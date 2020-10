Večeras na borilačkom ostrvu Jas u glavnoj borbi UFC priredbe 254 gledaćemo najisčekivaniju borbu ove godine. Aktuelni šampion Habib Nurmagomedov i privremeni šampion Džastin Gejći ukrstiće rukavice za ujedinjenje pojaseva neprikosnovenog prvaka sveta lake kategorije UFC.

Učesnici glavne borbe prošli su vagu i ništa više ne stoji na putu da se ovaj okršaj, koji se već duže vreme poigrava sa maštom analitičara i okorelih ljubitelja borilačkih veština, najzad i dogodi. Za početak, da bi smo razumeli kontekst, valja reći nešto o samoj lakoj kategoriji (70 kg). Laka kategorija predstavlja savršen spoj brzine i snage. Borci lake kategorije laki su na nogama, pokretljivi, izdžljivi i udaraju snažno. Ovu kategoriju krasi neverovatan kadar najboljih boraca današnjice. Čak i izvan TOP 15 rang-liste, među još uvek nerangiranim borcima, nemoguće je naći nekog ko nije vrh svetske klase. Svaka borba u kategoriji do 70 kilograma je poslastica za sve ljubitelje ovog sporta, a o TOP 10, kamoli TOP 5 poretku da i ne govorimo.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Vredno je istaći da ova kategorija generiše najviše novca, proizvodi najviše zvezda i privlači najveću pažnju publike upravo zbog svoje atraktivnosti. Trenutno najveća zvezda borilačkih sportova generalno, a naročito mešovitih borilačkih veština - Konor Mekregor bivši je šampion upravo u ovoj kategoriji. Večerašnja borba je i sudar stilova koji će odgovoriti na mnoga pitanja.

Ko je Habib Nurmagomedov?

Habib Nurmagomedov poreklom je iz Dagestana (Rusija). Dagestan je poznat kao mesto iz kojeg dolaze najbolji rvači na svetu. O tome najbolje svedoči činjenica da je samo iz Habibovog sela poteklo sedam prvaka sveta u rvanju. Habibov, nedavno preminuli, otac Abdulmanap Nurmagomedov važio je za jednog od najboljih svetskih trenera u rvanju i broj aktivnih boraca u najprestižnijim svetskim organizacijama koje je on u mladosti trenirao je impresivan. Abdulmanap je preminuo usled posledica virusa korona pre nekoliko meseci. Upravo se tu krije možda glavna slabost Habiba u večerašnjem meču. Habib već mnogo godina trenira u SAD-u, u čuvenom timu AKA (American Kickboxing Academy) pod okriljem Havijara Mendeza. AKA je iznedrio mnogo svetskih šampiona među kojima su Daniel Kormier, Luk Rokhold, Kejn Velaskez i ta lista se nastavlja u nedogled, međutim iako je pripremne kampove odrađivao u SAD-u, Habib je ostao privržen ocu i trenirao je sa njim u Dagestanu do poslednjih dana pre odlaska u SAD. Havijar Mendez i Abdulmanap Nurmagomedov imali su sjajnu saradnju.

Među njima vladalo je ogromno uzajamno poštovanje. Nažalost Abdulmanap nije mogao da prisustvuje borbama sina u SAD-u, gde je održao najveći broj svojih borbi otkako se bori u UFC, zbog nemogućnosti da dobije vizu. Pošle godine, kad je Habib drugi put branio titulu, upravo na ostrvu Jas u Abu Dabiju, protiv Dastina Porijera, njegov otac i Havijar Mendez prvi put su zajedno bili u Habibovom uglu. Rezultat je bio besprekoran i Habib je pobedio gušenjem već u trećoj rundi.

Još se polemiše koliko će očeva smrt uticati na neporaženog Dagestanca u ovom meču. O Habibovom stilu borbe ima mnogo toga da se kaže. Habib Nurmagomedov ne samo da je neporažen, već je na sudijskim karticama u karijeri zvanično izgubio svega jednu jedinu rundu! Za one koji ne znaju: Habib Nurmagomedov se rvanjem bavi otkako se rodio i o tome najbolje svedoči snimak u kojem se kao dete od šest, sedam godina rve sa medvedom. Da, dobro ste pročitali, Habib se od malena u Dagestanu rvao sa medvedom u dvorištu porodične kuće.

Rvanje kao sport nije njegova matična borilačka veština, već je to sovjetska borilačka veština SAMBO (samozaštita bez oružija). Habib je naravno i u toj disciplini, kao i u MMA-, neporažen i višestruki prvak sveta. SAMBO kombinacija udaračkih, rvačkih i parteraških tehnika. Najbolji primer SAMBO borca je Fjodor Jemeljanenko. Habib se specijalizovao za borbu u parteru, tu je po mnogima najkompletniji borac ikada i svakog s kim se ikad borio bio je rušen tokom meča. Habib se služi saplitanjima, sjajnim dabl-legom, kontrolom zglobova i zaključavanjem nogu (leg lock). Praktično onemogućuje protivniku da se pomera, a kamoli vrati na noge. U parteru do trenutka prisiljavanja na predaju ima tendenciju da brutalnim ground and poundom izmori protivnika do te mere, da čak i ako se vrati na noge bude previše izmoren da na nogama bilo šta korisno uradi. Do sad niko nije uspeo da se odbrani od Habibovih rušenja. To nas vodi do sledećeg pitanja. Može li Džastin Gejći uspeti u tome?

Ko je Džastin Gejći?

(© Reuters)

U najnasilnijoj igri na svetu Džastin Gejći je najnasiliniji igrač. Džastin Gejći je bez sumnje najtraktivniji borac na planeti. Potkrepićemo tvrdnju činjenicom da je ovaj momak u svojih, do sada, sedam mečeva pod okriljem UFC- uspeo da iznudi čak devet bonusa od svog poslodavca. Devet bonusa u sedam borbi. Gejći je u pojedinim mečevima dobijao i po dva bonusa.

Njegov put do borbe za titulu apsolutno je senzacionalan. Na njegovom mestu orginalno je trebalo da se nađe legendarni Toni Ferguson. Borba između Fergusona i Habiba je bila zakazivana pet puta. Poslednji put za apri, ali je zbog nemogućnosti Habiba da zbog pandemije napusti Rusiju najpre pomerena za maj, a zatim otkazana. Umesto Habiba je u borbu uskočio Gejći da se sa Fergusonom obračuna za privremenu titulu lake kategorije i mesto prvog izazivača. Ferguson je do tog trenutka pobedio 12 borbi zaredom i nije imao poraz od 2012.

Gejći uspeo da pobedi Fergusona prekidom u petoj rundi u neverovatnoj borbi posle koje je UFC oktagon ličio na bazen krvi. Ta borba je ujedino bila prvi sportski događaj nakon izbijanja globalne pandemije i to bez prisustva publike. Svaki udarac se mogao čuti kao da se Ferguson i Gejći bore u vašoj dnevnoj sobi i preporučujem svima da odgledaju meč dok se još u celosti može videti na zvaničnom Jutjub kanalu UFC kao najava za borbu. Gejći je izvorno rvač i to sa impresivnim rvačkim rezimeom. Gejći se rvanjem bavi od svoje četvrte godine života i tokom svojih studentskih dana bio je sedmi rangirani rvač u celoj Americi.

Važno je reći da u MMA karijeri, naročito otkako je član UFC, Gejći rvanje nije ni koristio. Štaviše, njegovi protivnici uspevali su da ruše, mada učinak nije bio veliki, jer je najduži period u parteru koji su protivnici uspeli da ga zadrže na zemlji nakon rušenja svega 17 sekundi! Džastina Gejćija niko nije mogao duže od 17 sekundi da zadrži na zemlji! To je vrlo važan podatak i upravo ono što čini ovu borbu toliko intrigantnom. Upravo zbog toga se postavlja pitanje poseduje li stil koji može da neutrališe Habibova rušenja.

Gejći je, što se rvanja tiče, poznat kao defanzivni rvač i segmentu odbrane od rušenja najviše blista, međutim, mnogo više služi boks i kik-boks tehnikama. Poseduje neverovatnu snagu udarca i samo ako pogledate broj nokauta će vam sve reći. Stvar koja najviše karakteriše njegov stil borbe su lou kikovi. Ima tendenciju da veoma visokom volumenom lou kikova oslabi noge protivnika i onemogući mu kretanje. Njegovi lou kikovi i odbrana od rušenja mogli bi biti ključni u ovom meču. Njegov trener Trevor Vitman jedan je od napoštovanijih trenera u sportu. Vitman naučno pristupa u analizi i njegova percepcija fizičkog obračuna gotovo je ezoterička. Primarna strategija Gejćija i Vitmana je odvesti protivnika u „duboke vode“ i slomiti ga tamo. Gejći voli da se nađe u paklu, jer se tamo najbolje oseća i tako je postao magnet za gledaoce i ljubitelje ovog sporta. Kada su Gejćija pitali koju će taktiku primeniti protiv neporaženog Dagestanca izjavio je kako će ga naterati da vidi svoju sopstvenu krv, jer do sada nikad nije, i da će to slomiti njegovu psihu.

Najzad ćemo gledati ovu borbu, a glavni program počinje u 20 časova po našem vremenu. Ostatak programa je ispunjen odličnim borbama, a u sunaslovnoj borbi snage će odmeriti bivši šampion u srednjoj kategoriji Robert Vitaker i Džared Kanonijer.