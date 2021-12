Uskočio u trenersko odelo, pa odmah pokorio planetu: Ovakav početak nije bio ni u najvećim snovima

Brazilski Sada Kruzeiro je četvrti put na krovu sveta. Do pobede u finalu Svetskog klupskog prvenstva u Betimu stigao je posle veoma ubedljivog izdanja protiv italijanskog Lubea - 3:0 (25:17, 25:22, 25:23). Treće mesto je pripalo Trentinu, koji je preskočio domaću ekipu Funvika - 3:0 (25:18, 25:18, 25:18).

Prve tri titule Sada Kruzeiro je osvojio dok je Filipe Feraz bio u sastavu, a sada Brazilac četvrti pehar proslavlja u trenerskom odelu. Otkad je zauzeo mesto pored aut linije već je osvojio prvenstvo i Superkup.

"Ni u najvećim snovima nisam mogao da očekujem ovako sjajan početak trenerske karijere", rekao je posle finala Filipe Feraz. "Osvojiti klupsko SP posle samo šest meseci je nešto neverovatno. Mogu samo da se zahvalim klubu, stručnom štabu i igračima, koji su od prvog minuta verovali u moje ideje i vredno radili za to. Zaista sam ponosan što nastavljam da se borim za Sada Kruzeiro. Ne može mnogo timova da dođe do titule svetskog šampiona, tako da smo ponosni što smo jedan od onih kojima je to pošlo za rukom".

Treće mesto je osvojio Trentino, za koji igraju srpski odbojkaši Marko Podraščanin i Srećko Lisinac. U njihovom timu se posebno na ovom turniru istakao Mikjeleto, koji je na kraju završio u idealnoj postavi prvenstva.

"Veoma smo srećni zbog bronzane medalje", naglasio je Mikjeleto. "Bili smo na korak do meča za zlato, ali našem timu znači povratak povratak u Italiju sa medaljom. Za naš mladi tim je bilo sjajno iskustvo da igramo ovaj turnir. Imamo nekoliko dana da se odmorimo i pripremimo za nastavak takmičenja u prvenstvu i Ligi šampiona. Ako uspemo da zadržimo isti nivo igre koji smo pokazali u psolednja dva meča ovde, bićemo na dobrom putu".