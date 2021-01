Čast srpskog vaterpola na završnom turniru regionalne lige braniće kragujevački Radnički. Izabranici trenera Uroša Stevanovića jedini su srpski tim koji je izborio plasman na Fajnal for Jadranske lige koji će se u martu igrati u Zagrebu. Iza Kragujevčana je odlično odigran kvalifikacioni turnir u Dubrovniku, u izuzetno jakoj konkurenciji, a ovaj uspeh Radničkog je još veći ako se u obzir uzme činjenica da je ovo prvo učešće šumadinaca u A1 regionalnoj ligi.

Od reorganizacije kluba 2016. godine, velike podrške koji je vaterpolo dobio od Grada Kragujevca i imenovanja Jugoslava Vasovića za direktora kluba, Radnički je minulih godina napredovao koracima od sedam milja. Uspešno se iz sezone u sezonu peo kroz rangove takmičenja, ali uporedo jačajući i na zdravim osnovama razvijajući omladinsku školu koja je zalog za još veće uspehe u budućnosti.

Radnički je u vrhu tabele domaćeg šampionata, na peterce mu je izmakao trofej u Kupu i posle plasmana na fajnal-for Jadranske lige mnogi su skloni ocenama da je Radnički trenutno najbolji srpski klub. A šta o svemu tome kaže prvi operativac Kragujevčana, Jugoslav Vasović.

"Pre svega, moram da istaknem da smo još pod utiscima svega što se dešavalo na turniru u Dubrovniku, osećaj je izvanredan, ali moram da priznam da u Radničkom još niko ne smatra da smo najbolji klub u zemlji, jer jednostavno ove sezone nismo još osvojili nijedan trofej. Takmičenja traju, a jedino koje je odigrano je Kup koji je osvojila Crvena zvezda. Tako da, pre bi se za Crvenu zvezdu moglo reći da su oni najbolji u Srbiji a ne mi. Tek nam predstoji dokazivanje", iskren je direktor KVK Radnički koji je potom detaljnije analizirao utakmice u Dubrovniku u kojima je Radnički savladao Budvu (17:9), Solaris (9:8), Jadran (7:4), Primorac (12:10), a poražen od Juga (17:6) i dodaje:

"Bio je to sjajan turnir za ekipu i stručni štab i ovom prilikom im čestitam od srca.Zaista su napravili veliki uspeh. Odmeravali smo snage sa sjanim ekipama, izuzetno kvalitetnim. Još pre turnira smo najavili da želimo na Fajna for i u tome smo uspeli. Ponosan sam na momke iako moram da kažem da smo i u Dubrovniku imali uspona i padova, sa tom našom „ringišpil“ formom koja nas prati čitave sezone. Ipak u najvažnijim mečevima odigrali smo odlično i ostvarili cilj. Moram da istaknem veliki kvalitet regionalne lige i činjenicu da je velika šteta što ove sezone zbog pandemije virusa COVID-19 nismo imali ligaški sistem takmičenje, nego se igralo ovako po polufinalnim grupama. Da smo bili u toj mogućnosti siguran sam da bi čitav region uživao u vaterpolu, jer je kvalitet na visokom nivou".

Posebnu težinu i značaj ovom uspehu daje činjenica da je ovo prva sezona Radničkog u najboljem regionalnom takmičenju?

"Pitanje je da li bi tako bilo da je ligaško takmičenje, sa puno nezgodnih gostovanja", čvrsto je i dalje sa obe noge na zemlji Vasović i dodaje:

"Imali smo dobar pristup na polufinalnom turniru i zasluženo smo tu gde jesmo. Mislim da smo trenutno svedoci blage, ali konstantne ekspanzije srpskog vaterpola. Partizan je pobedom nad Primorjem obezbedio četvrto mesto našem vaterpolu sledeće sezone u regionalnoj ligi i to je zaista velika stvar. Radnički je ispunio svoj cilj i svoju ambiciju. Ekipa je napravljena da pokuša da dođe do najboljih četiri i to smo uspeli".

Na pitanje sa kojih sve strana stižu čestitke i koja je omiljena Vasović odgovara:

"Čestitaju mnogi, najviše naši Kragujevčani, ponosni su što je i normalno, ali meni je nekako najdraža ona koja je stigla od ljutog rivala - Crvene zvezde. Obradovali su me baš, jer volim kad se u vaterpolu prepozna taj gospodski i drugačiji odnos. Zvezda je iskreno čestitala i hvala im na tome".

Radnički već pet godina beleži napredak u rezultatima, organizaciji, radu sa omladinskim pogonom i može se reći da je taj uspon povezan sa vašim dolaskom u klub?

"Na drugima je da o tome sude i pričaju, ali neću biti neskroman i složiću se sa tom konstatacijom jer je mnogo rada, truda, energije i znanja uloženo u sve to. Činjenica je da rastemo iz godine u godinu i to ne bismo uspeli bez pomoći grada Kragujevca kao i države Srbije. Mnogo nam znači podrška koju imamo i koju nadam se adekvatno vraćamo dobrim rezultatima. Postavili smo sebi cilj, izgradili put i sada tim putem idemo samo napred".

Jugoslav Vasović (©Star Sport)

Sportsko privredno društvo „Radnički“, je kao organizacija pod svojom kapom objedinila sportske klubove i sportsku infrastrukuru grada Kragujevca, a stavljanje košarkaškog, odbojkaškog, rukometnog i vaterpolo kluba pod njegovo okrilje omogućilo je dugoročnu stabilnost i sigurnost. Jedinstven model funkcionisanja pod pokroviteljstvom lokalne samouprave doneo je vidljive rezultate u kratkom vremenskom roku. Posle dužeg vremena klubovi se isključivo fokusiraju na ostvarivanje što boljih sportskih rezultata, bez brige o tome da li će imati gde da treniraju i da li će biti u mogućnosti da servisiraju dospele obaveze.

"Model našeg funkcionisanja je jedan od dva ili tri modela koji su jedini održivi", objašnjava Vasović i dodaje:

"Imamo podršku Skupštine grada Kragujevca, ali ne želimo da sve zavisi samo od tih sredstava, već se trudimo da i sami privučemo sponzore, da animiramo decu, da unapredimo organizaciju kluba. Ne treba očekivati od lokalnih samouprava da sve i samo od njih zavisi. Neophodan je odličan stručni rad i uspesi, onda je nadogradnja mnogo lakša".

Jedna od ključnih karika u lancu uspeha KVK Radnički je kontinuitet u radu struke. Trener Uroš Stevanović je više od pet godina na čelu stručnog štaba.

"Ne znam da li je uslov za uspeh da trener bude dugo u jednoj sredini, ali sam siguran da je najvažnije da ima kvalitet, a Uroš ima izuzetan kvalitet. Nismo i nećemo ga menjati. Uroš Stevanović radi odličan posao u Kragujevcu i ovih dana upravo razgovaramo o produženju ugovora. Biće mu ponudjen novi ugovor na deset godina. Verujem da će pristati i da ćemo preskočiti sve formalnosti koje su tehničke prirode".

O ambicijama u nastavku sezonu Vasović kaže:

"Naša želja je bila dupla krunu, ali Kup smo već izgubili, odnosno pobedila nas je Crvena zvezda, tako da nam ostaje da maksimalno zapnemo u borbi za titulu prvaka Srbije. Biće mnogo teško, jer je Partizan dolaskom Stefana Mitrovića pokazao da će biti peta ekipa sa ambicijom, uz Radnički, Zvezdu, Šabac i Novi Beograd. Ali neka, to je sve za dobrobit vaterpola u Srbiji".

Krajem februara Kragujevčane očekuje dvomeč sa Strazburom u osmini finala KupaEvrope.

"Strazbur je šampion Francuske. Odlična ekipa i najteži rival koga smo mogli da dobijemo iz drugog šešira. Nadamo se prolazu naravno, ali biće izuzetno teško. Prva utakmica je u Kragujevcu 27. febnruara dok je revanš 6. marta u Francuskoj. Nadam se da će i epidomiološka situacija biti bolja pa da možda i pred publikom dočekamo Francuze".

Govoreći o razvoju KVK Radnilčki, Vasović ne krije želju da Radnički postane šampion Evrope:

"U klubu imamo petogodišnji plan na čijem kraju je titula šampiona Evrope. To je naša želja, naš krajnji cilj i naš veliki motiv za sve što radimo. Takvi ciljevi te vuku napred i kod nas je to slučaj. Gledamo visoko, a gazimo korak po korak. Po našem planu Fajnal for regionalnog takmičenja trebalo je da igramo sledeće godine, ali malo smo požurili. I drugi rade i to dobro i sigurno nećemo lako i brzo stići do tog cilja, ali kad tad ćemo to ostvariti, u to sam siguran. Kada, ne znam. Znamo da radimo, cilj imamo...", zaključio je Vasović.