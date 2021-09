Neće dugo pamtiti odbojkaši Srbije kakvo su izdanje prikazali protiv Grčke, ali ono što se na kraju piše je pobeda – 3:2 (25:23, 22:25, 25:16, 28:30, 15:5). Motivisani protivnik je dobro namučio i oznojio favorita, bio je tokom velikog dela meča sasvim ravnopravan rival i učinio je okršaj neizvesnijim nego što se očekivalo. Ovo je bila poslednja utakmica Srbije u grupnoj fazi Evropskog prvenstva, koju završava sa skorom 4-1, najmanje na drugoj poziciji. Bod iz ovog susreta je veliki za Grke, jer šansa za prolaz u drugu rundu i dalje postoji.

Posle utakmice pauze selektor je ponovo u startnu postavu vratio prvu violinu naše selekcije Uroša Kovačevića, sa kojim je na prijemu upario najmlađeg člana Pavla Perića. Na poziciji dizača je započeo meč Vuk Todorović. Krsmanović i Podraščanin su bili blokerski tandem, a Luburić je bio izbor na korekciji. Ta kombinovana postava je potpuno dominirala u prvom delu prvog seta. Imali su odlično otvaranje utakmice koje im je donelo vođstvo 7:1. Nastavili su u istom ritmu da igraju, slali su sjajne servise na protivničku stranu i zahvaljujući njima su izgradili ogromnih plus devet (17:8). Činilo se nedostižnih, ali nije bilo baš tako. Grci su polako, ali sigurno topili zaostatak. Terali Kovača da uzima tajm-aut, da pravi izmene, da traži rešenje kako da zaustavi njihov nalet... Ređali su naši odbojkaši greške, zaustavljali su ih protivnici na mreži i prišli samo na jedan razlike – 21:20. Nije bilo lako u završnici uopšte, ali su naši uspeli da se izvuku iz nezgodne pozicije i povedu u setovima – 25:23.

Dobra igra Grcima nije donela željeni rezultat u prvom periodu, ali u drugom jeste. Posle izjednačenog početka, Protopsaltis i drugari su poveli 9:8 i od tog trenutka više nisu ispuštali vođstvo. Zaustavili su Dražena Luburića (7-1 napad u ovom setu) i tako potpuno poremetili našu selekciju. Orlovi su najviše uspeli da priđu na dva razlike u završnici, ali to je bilo sve. Grci su kaznili veliki pad u igri aktuelnih šampiona i došli do izjednačenja u setovima – 25:22.

Na startu trećeg seta u postavi su bili Jovović i Atanasijević. Pokušao je selektor sa njima da promeni stanje na terenu. Ozbiljnije su Orlovi izgledali u ovom periodu, povratili su poljuljano samopouzdanje pa je i vođstvo ponovo bilo na njihovoj strani. Odlepili su se na 10:5 i pokazali Grcima da ipak od njih sve zavisi. I u nastavku su naši održavali prednost, ali nije baš sve glatko išlo na terenu. Napustio je igru sredinom seta Uroš Kovačević, a na klupi se videlo da je imao problema sa butnim mišićem. Nije njegov izlazak poremetio ekipu, koja je nastavila sigurno da korača ka vođstvu u setovima. Posebno su se istakli srednji blokeri koji su igrali bez greške – Krsmanović i Okolić. As servisom Ivovića stigli su Orlovi do – 21:15, a ubrzo zatim je Okolić sjajnim početnim udarcima doveo Srbiju do osvajanja ovog seta – 25:16.

Zalet koji su uhvatili, nije popuštao ni u četvrtom periodu. Bili su od starta za korak ispred protivnika... Perić je imao dobre minute, bilo je uspešnih napada Atanasijevića i Ivovića. Srbija je vodila, ali je Grčka uporno disala za vratom. Naši nisu uspeli da izdrže do kraja taj pritisak motivisanog protivnika. Popustili su u neizvesnoj završnici i dozvolili Grčkoj da izbori taj-brejk.

U petom setu se nastavila neizvesna borba, igralo se dugo poen za poen. Tek sredinom ovog perioda Orlovi su se odlepili na 7:4. Više su se trudili u odbrani, a u napadu su pronalazili u tim trenucima veoma pametna rešenja. Ivović je bio važna karika, njegovi potezi su pravili razliku. Kad ga je ispratio i Krsmanović vođstvo je iznosilo – 10:4. Nisu Grci više imali snage za preokret, pa je pobeda pripala Srbiji. Ovo izdanje je velika opomena za našu selekciju, pred mnogo važnije i teže borbe u eliminacionoj fazi. Tek sutra će saznati koja ekipa im dolazi na megdan iz grupe C.

SRBIJA – GRČKA 3:2 (25:23, 22:25, 25:16, 28:30, 15:5)

Sudije: Stoica Bogdan Laurentiu, Kovar Vlastimil.

Gledalaca: 576.

SRBIJA: Okolić 9, Kovačević 12, Peković (libero), Krsmanović 13, Ivović 12, Jovović, Perić 14, Atanasijević 13, Luburić 5, Majstorović (libero), Podraščanin 1, Lisinac, Todorović.

GRČKA: Zisis, Kokinakis, Linardos, Mučias, Raptis 13, Vulkidis 1, Koumentakis, Petreas 6, Papaleksiu 3, Zupani 18, Stivačtis, Kasampalis 4, Andrelopulos 1, Protopsaltis 24.