Crveno-bele odbojkašice odbrojavaju dane do početka nove sezone. Odigrale su pripremni turnir u Užicu, a sledeći izazovi ih čekaju u petak i subotu na domaćem terenu u SC Voždovac, gde će ugostiti tri velika protivnika na Memorijalnom turniru "Dragan Šakota Šale". Uz Crvenu zvezdu, učesnici su Ub, TENT i Železničar iz Lajkovca.

„Za nas je ovaj turnir veoma značajan, dolaze ekipe koje su pretedenti za najviši plasman u narednoj sezoni“, rekao je trener odbojkašica Crvene zvezde Aleksandar Vladisavljev. „Biće dobre provere kako za nas, tako i za rivale. Želimo da vidimo šta smo do sada uradili, u kakvom stanju se nalazi ekipa... Počeli smo pripreme krajem jula, iza nas je ozbiljan vremenski period. Naš tim ima mnogo novih igrača, tako da je bio zahtevan posao da se sve to uklopi i da što spremniji dočekamo prvenstvo. Posle dužeg vremena će i publika prisustvovati u hali, prošle sezone smo bili uskraćeni za to zadovoljstvo“.

Tokom letnjeg prelaznog roka Zvezda je dovela dizača Bojanu Drču, primače servisa Anu Živojinović i Jelenu Lazić, kao i srednjeg blokera Božicu Marković.

„Kada smo analizirali prošlogodišnji sastav, zaključili smo da nam je neophodno liderstvo na terenu. Ekipa je bila sastavljena od mladih igračica, a sada su urađene velike stvari kada je pravljena nova selekcija. Došle su igračice koju su vrlo kvalitetne, imaju liderske sposobnosti i verujem da će uz njihovu pomoć i mlađe da napreduju i izvuku maksimum iz svog potencijala. Ako se sve sklopi na pravi način, a mi verujemo da to može da bude tako, siguran sam da će rezultati biti dobri. Svakako da nam je cilj da se borimo za vrh sa ekipama koje će sad učestvovati i na ovom turniru. Ambicije su za narednu sezonu postavljene poprilično visoko. Zvezda treba da bude na vrhu. Pričam u ime stručnog štaba i devojaka, zaista ćemo uraditi sve da vratimo klub na mesto na kome je bio i koje mu pripada“, zaključio je Vladisavljev.

Kapitenska traka u predstojećoj sezoni biće na dresu Bojane Drče, reprezentativke Srbije koja se u klub vratila posle deset godina. Prethodnu takmičarsku godinu je propustila zbog porodoiljskog odsustva.

„Lep je osećaj ponovo biti na terenu. Želela sam da se vratim, nisam raskrstila sa odbojkom, iako sam zatrudnela i rodila dete. Drago mi je što sam ponovo u Crvenoj zvezdi, to je moj klub, tu sam stasala. Za sada sve ide dobro i nadamo se da će tako biti tokom cele sezone“, rekla je Bojana Drča, pa se osvrnula i na predstojeći pripremni turnir:

„Ovo je lepa prilika da se što bolje pripremimo za novu sezonu. Prvu utakmicu igramo protiv TENT, već smo se sastali sa njima u Užicu. Pobedili smo tada, pa se nadam da će tako biti i sada. Mislim da sve što smo radili na treningu treba da prenesemo na utakmicu i da sa trijumfom na ovom turniru uđemo u novu sezonu“.





Uloga tim menadžera u crveno-beloj ekspediciji pripada nekadašnjoj odbojkašici ovog kluba Sanji Malagurski.

„Zadovoljstvo mi je što sam ispred ove ekipe, nadam se da će moje iskustvo i prisustvo da im pomogne, da se vratimo na pravi i najbolji mogući put koji Zvezda zaista zaslužuje. Neka nakon turnira u Užicu ovo bude najlepša provera na našem domaćem terenu, da se vrati i publika. Nadam se da će ih biti u što većem broju i da će to biti dodatna motivacija devojkama“, zaključila je Sanja Malagurski.