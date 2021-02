Krajem avgusta će biti tri decenije otkad je Mihael Šumaher, jedan od najvećih, ako ne i najveći pilot ikada prvi put kročio na stazu Formule 1. Njegova debitantska trka nije dugo trajala. Neposredno pošto je startovao sa sedme pozicije i probio se na petu, otkazalo je kvačilo u Džordanovom bolidu, pa je Nemac morao da odustane. Ali tih nekoliko krugova, kao i treninzi prethdona dva dana, bili su dovoljni Ediju Džordanu, vlasniku istoimenog tima da uvidi da se piše istorija najbržeg cirkusa na svetu.





"Slagao me je, bezočno me je slagao. Pre dolaska u Spa pitao sam Mihaela da li je nekad bio u banji (po kojoj staza nosi ime). Kada vozaču postavite takvo pitanje, ne očekujete odgovor 'da, bio sam tamo kao turista', već se odnosi na vozačko iskustvo. Ali tada se to (laž) nije primetilo u njegovim očima. Bio je tamo sa ocem nekoliko godina ranije, dok je još bio u kartingu, ali nikada do tada se nije trkao na stazi. Dakle, ono što je postigao tog vikenda još je izvanrednije", okrio je Džordan koji se nadao da će Šumaher provesti bar ostatak sezone u njegovom timu.

Ali, saradnja je trajala samo tih nekoliko dana. Iako su Džordan i Mercedes imali dogovor da Šimaher ostane do kraja 1991. godine, Nemac je iskoristio rupu u ugovoru i prešao u Beneton. Edi je pravdu potrražio na sudu, ali nije prestao da gaji simpatije prema Mihaelu, koga ni danas ne smatra krivim za taj potez.

"Pitanje nije da li volim Majkla ili ne. Ne mogu da kažem da sam počeo loše da se ophodim prema njemu, ako na to mislite. Sve je urađeno vrlo loše, ali mislim da je to stvar menadžera koji su ga vodili. Sve se svodilo na članove "the“ i "a" pre reči "ugovor". Mislio sam da je to us..n posao. Ne bih želeo da se tako ponašam i nikada ne bih imao poverenja u takve ljude", kazao je Džordan.