Vošin pravi izazov, pojačana Metaloplastika pretnja za šampiona

Na premijeri je bilo zagrevanje protiv slabašnog Jugovića (34:16), ali pravi izazov za rukometaše Vojvodine je današnji (18.00) derbi drugog kola Grupe A Superlige Srbije protiv Metaloplastike. U dvorani na Slanoj bari, četa Borisa Rojevića imaće duel sa jednim od kandidata za titulu (uz ove dve ekipe i Partizanu se daju šanse za krunu).

Vojvodina je jača nego prošle godine. Dolazak Slovenca Gregora Ocvirka pojačao je bekovsku liniju Lala. Ostali su iskusni Nemanja Pribak i mladi Jovica Nikolić. Uz veterana na golu Svetislava Verkića, Voša je prvi favorit za devetu vezanu krunu najboljeg tima u Srbiji.

Pred duel sa Šapčanima, Boris Rojević zna gde preti najveća opasnost.

“Sigurno je Metaloplastika glavni ili jedan od glavnih naših konkurenata za titulu. Doveli su nekoliko ozbiljnih pojačanja kao što su Mešter koji postiže po osam do 10 golova po meču ili golman Arsić. To je tim koji želi trofeje i svakako da je jedan od onih koji stoje na putu Vojvodine. Pokušaćemo već sada u ovom susretu da ostvarimo pobedu, to je naša obaveza, ali sigurno neće biti lako”, istakao je Rojević.

Crvenčanin Aleksa Kljajić je letos stigao u redove najboljeg srpskog kluba.

"Pred nama je derbi. Dobro poznajemo rivala. Očekujem tvrdu utakmicu. Dosta zavisi od nas, od naše energije, trčanja. Treba da nastavimo sa dobrim igrama i da zabeležimo pobedu”, reklo je desno krilo Novosađana.

Tradicija poslednjih godine je uz šampiona. Metaloplastika više od četiri godine čeka na trijumf protiv Vojvodine. Prošle sezone u Superligi, Novosađani su slavili sa 35:33 na svom terenu, a u Šapcu sa 26:20.

Neizvestan meč se očekuje u Beogradu gde Crvena zvezda dočekuje Dinamo iz Pančeva (18.00). Ekipa trenera Žikice Milosavljevića poražena je na premijeri od Metaloplastike, dok su gosti iz Banata dobili na svom terenu beogradski Obilić. Crveno-beli najviše očekuje od povratnika iz inostranstva, srednjeg beka Marka Krsmančića. Pančevce vodi od ove sezone iskusni stručnjak Nenad Kraljevski koji je pre 13 godina sa Zvezdom bio šampion Srbije. Dinamo je podmladio tim u odnosu na prethodne godine. I dalje je u Pančevu nekadašnji reprezentativac Srbije Miloš Kostadinović.

Na poslednje četri utakmice ovih timova, Dinamo je slavio čak tri puta, dok je u poslednjem odmeravanju snaga bilo nerešeno – 26:26.

U Grupi A, Partizan je prvi favorit. Četa Nenada Maksića rutinski je na premijeri dobila Mokru Goru, a danas (18.00) na Banjicu stiže ove sezone oslabljeni Železničar. Nišlije, usled velikih finansijskih problema, nisu ni bleda senka tima iz prethodmih nekoliko godina. Proleter je na Čairu lako dobio u prvom kolu (32:26), a crno-beli ne bi trebalo da imaju težak posao protiv jednog od najslabijih timova u superligaškom karavanu ove sezone.

RUKOMETNA SUPERLIGA SRBIJE - 2. KOLO

Subota

GRUPA A

18.00: Vojvodina – Metaloplastika

18.30: Crvena zvezda – Dinamo Pančevo

19.00: Jugović – Novi Pazar

20.00: Obilić – Radnički K.

GRUPA B

18.00: Partizan – Železničar N.

18.00: Proleter – Dubočica

19.00: Spartak S. – Rudar K.