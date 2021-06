Vardar iz Skoplja, dvostruki šampion Evrope u rukometu (2017. i 2019), mogao bi zbog finansijskih problema da ostane bez učešća u Ligi šampiona naredne sezone.

Prvak Makedonije prijavio se za mesto među 16 klubova grupne faze elitnog takmičenja, ali problem predstavlja to što se nalazi pod istragom EHF zbog promene imena i dugova prethodnog rukovodstva.

Da bi izbegao suspenziju, Vardar će morati da plati 1.000.000 evra u dve rate. Prvu do 13, a drugu do 27. jula. Ukoliko to ne učini, njegovo mesto zauzeće slovenački Gorenje Velenje, piše makedonska Ekipa.

Teški dani su pred klubom iz Skoplja, koji je početkom juna po treći put angažovao Veselina Vujovića za trenera i tom prilikom najavio bolje dane na međunarodnoj sceni u odnosu na prošlu sezonu, kada je u plej-ofu eliminisan od Vesprema.

Vujović je prethodno vodio Vardar od 2006. do 2009. i od 2011. do 2013.

