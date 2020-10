Ovog vikenda očekuje nas spektakl mešovitih borilačkih veština, na borilačkom ostrvu Jas u Abu Dabiju, sudar Brajana Ortege i korejskog zombija Čana Sunga. Borba koju dugo čekamo, prvobitno zakazana za raniji termin ove godine u Kini, na repertoaru je tek ove nedelje.

Ortegi će ovo biti prvi meč posle poraza u borbi za titulu, pretprošle godine, protiv tadašnjeg šampiona Maksa Holoveja u kojem je poražen pošto mu ugao nije dozvolio da nastavi borbu posle četvrte runde zbog prevelike pretrpljene štete. U toj borbi Ortega je pokazao veliko srce i pružio otpor koliko je mogao, međutim maestralni Holovej je blistao i nije pružio rivalu nikakvu šansu. Ortega je nosilac crnog pojasa brazilske džijudžice i biografija mu je ispunjena prekidima prisiljavanjem na predaju, uglavnom giljotinom, koja mu je uža specijalnost. Pod skalpom ima imena poput Kaba Svansona i bivšeg šampiona lake, kao i izazivača u perolakoj katergoriji – Fredija Edgara.

Upravo je Frenki Edgar bio žrtva oba učesnika naslovne borbe ovog vikenda. Ortega ga je pobedio u martu 2018, kada je uskočio kao zamena za tada povređenog Maksa Holoveja i time zaslužio mesto prvog izazivača. Korejanski Zombi je Edgara pobedio krajem prošle godine na priredbi u kojoj je prvobitno trebalo da se bori upravo sa Ortegom, ali pošto je Ortega bio prisiljen, zbog povrede, da otkaže nastup Edgar je uskočio umesto njega da popuni glavni program borbom protiv Sunga. Zombi je Edgara savladao tehničkim nokautom u prvoj rundi, dok je Ortega Edgara uspeo da savlada nokautom takođe u prvoj rundi. I jednom i drugom je poslednja pobeda u karijeri upravo protiv Edgara, s tim što Zombi u ovaj meč ulazi sa pobedom od prošle godine, dok se Ortega poslednji put borio daleke 2018. i u tom meču je bio teško poražen.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Teško je reći ko je favorit u ovom meču, ali istorija je pokazala da se ljudi posle batina, kakve je Ortega pretrpeo od Holoveja, retko vraćaju isti. Ortega tvrdi da to nije slučaj kod njega i da je spremniji no ikad. Između učesnika glavne borbe ima i mnogo zle krvi. Posle nekoliko neuspelih pokušaja da se ovaj meč održi (koji bi mogao da determinše idućeg izazivača u perolakoj kategoriji) bilo je prepucavanja. Osmog marta, ove godine, na priredbi UFC 248 (Romero protiv Adesanje) došlo je do fizičkog obračuna Ortege i Zombijevog menadžera Džeja Parka (inače, pop zvezde u Južnoj Koreji). Ispostavilo se da je Zombijev menadžer na društvenim mrežama, u ime klijenta, pisao prozivke na račun Ortege. Ortega je to saznao od svog agenta i kada je na UFC 248 priredbi ugledao Parka, prišao je da reši nesuglasice. Došlo je do fizičkog obračuna koji je Zombija razljutio. Već tada je bilo jasno da do ove borbe mora da dođe i da to neće biti bilo kakva borba.

U sunaslovnoj borbi snage će odmeriti bivša šampionka u slamka kategoriji Džesika Andraž i Ketlin Kukgaian, koja je svom prošlom meču savladala rođenu sestru trenutne prvakinje u muva kategoriji, Valentine Ševčenko - Antoninu Ševčenko. Ostatak programa je ispunjen odličnim borbama i za ljubitelje sofisticiranog nasilja uživanje je zagarantovano. Glavni program počinje u 3.00 sata ujutru po našem vremenu u noći između subote i nedelje ovog vikenda.

Piše: Ivan Begani