Srpsko vaterpolo prvenstvo povratilo je stari sjaj, ali za razliku od nekih pređašnjih vremena kada su Partizan i Crvena zvezda vodili kolo, ove godine osvajači Lige šampiona nisu u prvom planu. Novi Beograd, organizator završnog turnira Lige šampiona, sklopio je tim da pokori Evropu, dok se Radnički iz Kragujevca, branilac srpske i regionalne krune, nikako ne može potisnuti u drugi plan, već će biti najozbiljniji konkurent drim-timu sa bazena “11. april”.

Ostalima se pred početak sezone predviđa “kupljenje mrvica”. Ali, veliko je pitannje hoće li to zaista biti tako u najjačoj ligi na svetu, što će srpski šampionat definitivno biti ove sezone. Bojažljivo se šuškalo minule sezone da srpsko prvenstvo može visko da se vine, a već ulaskom u prolećnu završnicu niko nije imao dilemu da će do toga i doći. Radni planovi, nacrti, skice i svi propratni detalji počeli su da izlaze na videlo, a onda su tokom leta uoči Olimpijskih igara u Japanu počela da se nižu pojačanja.

20.45: (5.20) Poljska (3.45) Engleska (1.75)

Umesto naziva Superliga Srbije može da se nalepi “Ponovo radi bioskop”. Vaterpolo ale sjatile su se u nacionalno prvenstvo Srbije, svaki klub koji pretenduje na visok plqasman ima makar jedno veliko ime, i iako ekipe Novog Beograda i Radničkog iz Krahujevca, učesnike grupne faze Lige šampiona, vide kako opet “ratuju” za tron, ne mogu se automatski otpisati ni Partizan, Šabac i Crvena zvezda.

Crveno-beli nisu imali bombastična pojačanja, kao što jeste Novi Beograd (Dušan Mandić, Duško i Gojko Pijetlović, Nikola Jakšić, Strahinja i Viktor Rašović…) ili Partizan (povratak Milana Aleksića), ali je prošlogodišnji osvajač Kupa Srbije i polufinalista LEN Kupa Evrope sačuvao okosnicu timu. Crvena zvezda nema toliko zvučan sastav, ali ima kontinuitet, respektabilan i kompetetivan tim, koji će bez ikakve sumnje rasti kroz sezonu, što je bio slučaj i minule godine.

Vaterpolo nije fudbal, pa sve ne izađe odmah na videlo, a, takođe, ni tokom letnje pauze ne spekuliše se u toj meri hoće li neko otići ili ostati. Jednostavno, sve osvane u jednom danu na zvaničnim klupskim platformama. Samo se pojavi: Crvena zvezda je kompletirala tima za predstojeću sezonu. I onda kreću nezahvalne prognoze pristalica crveno-belih. Neće Crvena zvezda biti prvi favorit za krunu, ali i te kako može na evropskoj pozornici da igra bitnu ulogu – kao što je to bio slučaj i u protekloj sezoni – ali i da napadne domaći trofeje ukoliko joj se “poklope zvezde”.

Veljko Tankosić (©MN Press)

Laknulo je svima u crveno-belom taboru kada je obznanjeno da će Gavril Subotić i ove sezone nositi crveno-belu kapicu. Povremeni reprezentativac Srbije, od koga se očekuje da u nadolazećim godinama izraste u standardnog člana A selekcije i postne bitan faktor u nacionalnom timu, ostaje na Dorćolom. Dobro poznata crveno-bela kapica i bazen “Milan Gale Muškatirović” podno tvrđave Kalemegdan se ne monjaju. Biće Gavril Subotić, prva violona Crvene zvezde iz protekle sezone, najveća opasnost po gol rivala i u sezoni koja “kuca na vrata”.

Gavril Subotić je neko ko je potvrdio klasu na međunardnoj sceni, bilo da je reč o periodu kada je nastupao sa crveno-belima ili Partizanom, ili u o vremenu dok je branio boje klubova van Srbije. A, u prethodnoj godini je briljirao kako u domaćim takmičenjima, tako i u Regionalnoj vaterpolo ligi. Na turniru u Beogradu – jednom od dva grada organizatora grupne faze regionalnog takmičenja – bio je najbolji strelac sa 21 postignutim golom. Izvanredne Subotićeve brojke nisu zapečaćene plasmanom Crvene zvezde na zavrpni turnir Jadranske lige, pošto je crveno-bele skupo koštao poraz na peterce od splitskog Jadrana.

Bez ikakve sumnje Gavril Subotić će ponovo biti centralna figura u timu čiji je i ove godine kormilar Aleksandar Filipović, ali nije samo njegov ostanak od velikog značaja za crveno-bele. Uistinu, nije se mnogo promenio satav branioca nacionalnog kupa, promene su minimalne, a najveći benefit su, pored ostanka Gavrila Subotića, produžetak saradnje sa Veljkom Tankosićem, kapitenom Milošem Vukićevićem, kao i Nikolom Rađenom.

Veljko Tankosić se profilisao kao prva strela crveno-belih. U smiraj prošle sezone postao je najbolji strelac Zvezde u 21. veku. Pretekao je Strahinju Rašovića na prvom mestu najefikasnijih igrača u ovom veku golovima protiv Novog Beograda. Dugo je Strahinja Rašović bio neprikosnoven na čelu liste strelaca sa 299 golova, a sada je štafetu preuzeo Veljko Tankosić, koji je stigao do cifre od 303 gola za crveno-bele.

Okončao je sezonu sa 85 golova u svim takmičenjima. U Superligi Srbije postigao je 49 golova (od toga devet u plej-ofu), a trenutak koji će pamtiti jeste pogodak iz peterca u finalu Kupa Srbije protiv Radničkog iz Kragujevca kojim je crveno-belima doneo titulu. Drugi put u karijeri je Tankosić bio najbolji strelac Crvene zvezde u pojedinačnoj sezoni. Od Tankosića se uvek očekivalo da povuče u završnicama utakmica uz Gavrila Subotića, koji stigao na Dorćol kao najveće pojačanje i opravdao je očekivanja, pošto je sa 76 golova, uz Veljka Tankosića bio najučinkovitiji Zvezdin igrač.

Proslavljeni srpski reprezentativac Nikola Rađen “zakasnio” je prošle sezone za registraciju za evropska takmičenja. Vratio se iz grčkoj AEK-a pošto je tamošnji šampionat bio u zastoju zbog pandemije virusa korona, i stavio se Aleksandru Filipoviću na raspolaganje za nacionalni šampionat. LEN Kupu Evrope nije mogao ni da primiriše, a bio bi značajan faktor u završnici, noročito u polufinlanim bitkama, gde je Crvena zvezd zaustavljena. U međuvremenu je Nikola Rađen poradio na vaterpolo školici, kako bi privukao što više mališana da se bave sportom koji je Srbiji u 21. veku doneo najveće uspehe, i po svemu sudeći dok ne odluči da stavi tačku na blistavu karijeru ostaće u Srbiji. Možda do kraja u crveno-belom taboru, kojem je pokazao privrženost u nekoliko navrata.

Nikola Rađen (©MN Press)

Dakle, crveno-beli su zadržali četiri kapitalca iz minule sezone – Gavril Subotić, Veljko Tankosić, Nikola Rađen, kapiten Miloš Vukićević – a pridodali su još jedno ime koje je ljubiteljima domaćeg vaterpola dobro poznato – Filipa Gardaševića. Započeo je Gardašević prošlu sezonu u Šapcu, završio ju je u redovima vicešampiona Novog Beograda, a sada će tresti mreže podno kalemegdanskih zidina. Filip Gardašević je jedan od trojice novajlija. Zanimljivo je da su, kako gardašević, tako i Stefan Pješivac i Bogdan Đurđić crnogorski vaterpolisti.

Tri dolaska i pet odlazaka. Utisak je da bi crveno-beli mogli da profitirau, jer Japanac Jusuke Šimicu nije ostavio dubok trag, uostalom kao ni Darko Stojanović. Kristijan Šulc prešao je u Šabac, pošto u Zvezdi nije pronaao svoje “mesto pod suncem”. Petar Kasum, jedan od iskusnijih, takođe je napustio klub, a isto je učinio i Lazar Vićković, koji se vratio u Partizan, i verovatno je njgov odlazak najveći hendikep.

Crvenu zvezdu će u nastupajućoj sezoni predstavljati i Ivan Basara, Petar Smilejvić, Dušan Marković, Dušan Trtović, Darko Aleksić, kao i trojica zlatnih juiora sa Svetskog prvenstva iz Praga: golman Vladimir Mišović, Marko Radović i Vuk Milojević. Upravo će se njihovom razvoju pokloniti velika pažnja, jer su to momci koji su “viđeni” da u nadolazećim godinama – naravno ukoliko se razviju u očekivanom smeru – obuku kapicu seniorske reprezentacije Srbije.

IZBOR UREDNIKA

Vladimir Mišović bio je nezamenjiv među stativama protekle sezone, i teško da će tu doći do ikakve promene. Naročito posle briljantnih izdanja u Pragu, gde je “spuštao roletnu” i unosio nervozu među protivničke igrače, a samim tim pumpao samopouzdanje saigračima.

Dileme nema, Crvena zvezda, učesnik kvalifikacija za Ligu šampiona (kreće od drugog kola), imaće jači tim no što je bio onaj iz sezone za nama kada su crveno-beli igrali polufinale LEN Kupa Evrope i Superlige Srbije, i osvojili Kup Srbije. Hoće li to biti dovoljno da se napravi iskorak na međunardnoj sceni, odnosno pomrse konce Novom Beogradu, Radničkom, pa i Partizanu koji ima moćniji tim na papiru, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno: sve će pucati od kvaliteta u Superligi Srbije i srpski klubovi će u Evropi biti “veliki zalogaj”. Koliki, I mogu li do trofeja, odgovor će dati vreme...